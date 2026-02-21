Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es im Bereich Wehlachweiher II in Haßloch zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Mehrere Einsatzfahrzeuge befinden sich vor Ort. Die Feuerwehr bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dringend darum, den Bereich großräumig zu umfahren, damit Rettungsfahrzeuge die Einsatzstelle ungehindert erreichen können.

Nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz liegen dem Führungsdienst (PVD) derzeit noch keine Informationen zum Einsatzes vor.

MRN-News wird bei Vorliegen weiterer gesicherter Erkenntnisse nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 12:31