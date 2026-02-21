Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einer Auseinandersetzung in der Siemensstraße in Frankenthal ist ein 14-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, am Donnerstagnachmittag (20.02.2026) von der Polizei festgenommen worden und wurde in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt eingeliefert.

Nach Angaben der Polizeidirektion Ludwigshafen hatten zwei junge Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren bereits am Vortag beobachtet, wie der Jugendliche einen E-Scooter entwendete, und dies zur Anzeige gebracht.

Als die beiden Frauen dem 14-Jährigen gegen 16:50 Uhr erneut begegneten, soll dieser sie bedroht haben. Zudem trat er der 21-Jährigen gegen das Schienbein. Die Polizei wurde verständigt.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Jugendlichen inzwischen ein Haftbefehl vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Jugendstrafanstalt nach Schifferstadt gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 11:14