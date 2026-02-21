Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagabend (20.02.2026) im Foltzring in Frankenthal von der Polizei gestoppt worden – mit gravierenden Folgen.

Wie die Polizeiinspektion Frankenthal mitteilt, fiel der junge Mann gegen 22:40 Uhr auf, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten jedoch deutlich schwerwiegendere Verstöße fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Zudem stand der 19-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen unter dem Einfluss von Kokain und THC. Doch damit nicht genug: Sowohl das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen als auch der E-Scooter selbst gehörten nicht dem Fahrer. Das Fahrzeug war zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen / Polizeiinspektion Frankenthal

Bild: KI generiert

Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 11:11