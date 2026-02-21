Bockenheim an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – In Bockenheim an der Weinstraße hat die Polizei am Freitagnachmittag (21.02.2026) einen 63-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Gegen 15:05 Uhr befuhr der Mann mit seinem Lastkraftwagen die Weinstraße, als Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt auf ihn aufmerksam wurden. Anlass für die Kontrolle war zunächst ein Verstoß gegen die Gurtpflicht – der Fahrer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Im Verlauf der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Lkw nicht mehr gültig war. Nach Angaben der Polizei war die entsprechende Berechtigung bereits im Jahr 2025 abgelaufen. Eine rechtzeitige Verlängerung erfolgte nicht.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Hinweis der Redaktion: Das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis stellt eine Straftat dar und kann neben empfindlichen Geldstrafen auch weitere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 08:00