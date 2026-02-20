Weinheim – Ostasien-Studium – Chance für die Zukunft? creActiv e.V. informiert über Studienmöglichkeiten zu China, Japan und Südkorea

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die soziokulturelle Initiative creActiv / Beyond Blue Connection e.V. bereichert seit 25 Jahren das kulturelle Leben in Weinheim. Neben internationalen Blues- und Jazzkonzerten sind Bildungsangebote die tragende Säule des Vereinslebens. Seit einem Jahr bereitet die sozialwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft unter der Regie von Dr. Alexander Unger und Ben Schmidt ein Informationsprojekt für angehende Studierende vor. Dabei geht es um die Studienmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Ostasien.

Schirmherrin des Projektes ist Ida Schildhauer – Mitgründerin des Vereins. Am 18. März können sich Oberstufenschüler*innen der Hans-Freudenberg-Schule und der Johann-Philipp-Reis-Schule über die Studienmöglichkeiten am Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen informieren. Bei dem Vortrag werden die stellvertretende Leiterin des OAI Christine Liew und Dr. Alexander Unger zum Thema referieren. Der Psychologe Unger forscht am OAI über interkulturelles Verhalten. Das Ostasieninstitut ist eines der wenigen Hochschul-Einrichtungen mit Studiengängen in diesem Bereich. Dabei vermittelt das Studium sowohl die Methoden und Theorien der Betriebswirtschaftslehre als auch sprachliche sowie kulturelle Kompetenzen zu Ostasien. Eine weitere Besonderheit stellt ein zwei-semestriger Studienaufenthalt an einer der zahlreichen Partneruniversitäten in China, Japan oder Südkorea dar.

In einem zweiten Teil des Projektes können am 12. Mai die interessierten Oberstufenschüler*innen der beiden großen Weinheimer Schulen aus erster Hand die Bedeutung von Ostasien als Wirtschafts- und Kulturraum erfahren. Die Referentinnen Cecilia Cai und Dr. Didi Xu von der Freudenberg Gruppe und Dr. Heike Laube von der SAP werden hierzu ihre Expertise abgeben. Außerdem wird der Institutsleiter Prof. Dr. Frank Rövekamp den Schüler*innen sein Fachwissen zur Verfügung stellen. In diesen Tagen fand im Konferenzhaus der Firma Freudenberg, Hermannshof, ein Ostasienforum von creActiv zu den Vorbereitungen der Veranstaltungen statt (unser Bild). Neben den Vertreter*innen des OAI nahmen auch creActiv-Mitglieder*innen mit Ostasienbezug teil.

Darunter auch Claus Boesser-Ferrari, der für das Goethe-Institut als Musiker weltweit unterwegs ist. Der Gitarrist hat auch Konzerte in Fernost gegeben. Besonders interessant war das Referat der ehemaligen OAI-Studentin Anna Blumek. Die angehende Master-Absolventin für Internationale Wirtschaftslehre berichtete von ihren Studienaufenthalten in Korea und China. Entgegen vielen Vorbehalte konnte sie anschaulich die große berufliche Bedeutung und den persönlichen Mehrwert einer Ostasien-Ausbildung verdeutlichen. So erbrachte das vierstündige Forum für die zwölf Teilnehmer*innen ein nachhaltiges Erkenntnis-Fundament für die weiteren Veranstaltungen in Weinheim, wie Ida Schildhauer und Dr. Alexander Unger in ihrem Schlusswort feststellten. Bild (creActiv freigegeben)

