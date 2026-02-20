SÜW – Beiträge fürs Heimatjahrbuch 2027 gesucht: „In der Luft über der Südpfalz“

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch für das kommende Jahr hat sich das Redaktionsteam des Heimatjahrbuchs des Landkreises Südliche Weinstraße ein spannendes Thema überlegt. Die dann 48. Ausgabe wird unter dem Motto „In der Luft über der Südpfalz“ stehen.

Manchmal liegt etwas in der Luft: Musik, eine gute oder schlechte Stimmung, ein Gewitter, ein Geruch. Oft schwebt etwas durch die Luft: Wolken, Nebel, Dunst oder Rauch und fast immer Kondensstreifen. Fast immer sieht man etwas fliegen: Vögel, Insekten, abends manchmal Fledermäuse, Flugzeuge sehr oft, bei passender Witterung Segelflieger, Paraglider, Heißluftballons, eventuell einen Hagelflieger.

„Das Thema ist vielschichtig und bietet Anregungen für Texte aus den verschiedensten Bereichen wie zum Beispiel Geschichte, Technik, Landwirtschaft, Sport, Natur und Poesie“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt.

Selbstverständlich sind auch wieder Beiträge, die nicht dem Schwerpunktthema zuzuordnen willkommen, aus Geschichte, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Soziales, Sport, Brauchtum und Natur.

Die Texte sollten bebildert sein und fünf DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2026. Beiträge können per E-Mail: andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de oder postalisch an die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Redaktion Heimatjahrbuch, Dr. Andreas Imhoff, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau gesendet werden. Telefonisch ist Kreisarchivar Dr. Andreas Imhoff unter der Nummer 06341 940-907 zu erreichen. Mehr zum Heimatjahrbuch und den früheren Ausgaben unter www.suedliche-weinstrasse.de/heimatjahrbuch.

