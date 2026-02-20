  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.02.2026, 15:20 Uhr

Südliche Weinstrasse – Jugendliche musizieren – Konzert der Pfälzischen Musikgesellschaft mit Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule SÜW

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Pfälzische Musikgesellschaft veranstaltet unter dem Motto „Jugendliche musizieren“ ein Kammerkonzert der Kreismusikschule Südliche Weinstraße. Interessierte sind herzlich eingeladen, am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr im Haus am Westbahnhof in Landau dabei zu sein. Einige Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ werden unter den jungen Musikantinnen und Musikanten des Konzerts im Haus am Westbahnhof sein.

„Danke an die Pfälzische Musikgesellschaft, die im Anschluss an den Regionalwettbewerb von ‚Jugend musiziert‘, der traditionell in Germersheim stattfindet, auch in diesem Jahr wieder ein lokales Konzert in Landau organisiert“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Er macht auf das Konzert aufmerksam. „Dabei hat die allgemeine Öffentlichkeit, ebenso wie Familien und Freunde der jungen Leute, die Gelegenheit, Kostproben der beeindruckenden musikalischen Fähigkeiten der Nachwuchstalente zu genießen.“

Am Start sein werden Schülerinnen und Schüler von Martina Cukrov-Jarrett und Adrian Rinck, Klavier. Ebenso von Nathalie Delorme, Violine, Elsa-Maria Redekopp-Deeg, Gesang (klassisch), und Mario Siegmayer, Gesang (Pop). Auch Schülerinnen und Schüler von Lubov Sampieva, Violine, werden als Gäste zu hören sein, ebenso wie der ein oder andere Überraschungsgast.

Das Konzert wird freundlicherweise unterstützt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband Pfalz und der Sparkasse Südpfalz.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ausgang gerne entgegengenommen. Voranmeldungen mit Platzreservierungen sind möglich per WhatsApp an die Telefonnummer 0160-1871806 oder per E-Mail an klausgeorg.hoffmann@t-online.de. Spontane Besucherinnen und Besucher sind ebenfalls herzlich willkommen.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 15:20

