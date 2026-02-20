Mutterstadt – Ehren-VR-Bänker – Bürgermeister von Mutterstadt, Thorsten Leva, neuer Kappenträger der VR Bank Rhein-Neckar eG

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In einer festlichen Zeremonie am Mittwoch vor Fasching wurde Thorsten Leva, Bürgermeister der Gemeinde Mutterstadt, mit der begehrten VR-Ehrenbänker-Würde ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Hotel Tulip-Inn in Ludwigshafen statt und wurde von Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner eröffnet, der die Ehrenbänker herzlich willkommen hieß.

In seiner humorvollen und aufschlussreichen Laudatio würdigte Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt und Präsident des Großen Rats Ludwigshafen, die Verdienste von Thorsten Leva, der sich durch sein unermüdliches Engagement für die Gemeinde und die Region hervorgetan hat. „Thorsten Leva ist ein herausragendes Beispiel für lokale Führung und Gemeinschaftsgeist. Seine Visionen und sein Einsatz für Mutterstadt sind inspirierend und verdienen höchste Anerkennung“, so Heller.

Die Ehrung ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Einladung zur Narrenfreiheit, die mit dieser Ehre einhergeht. Markus Weber sorgte mit seinem kabarettistischen Sprachkurs für Eingeborene und Roigeplaggde für zahlreiche Lacher und trug zur heiteren Atmosphäre des Abends bei. „Wir freuen uns, Thorsten Leva in unseren Ehrenkreis aufzunehmen. Er verkörpert die Werte der VR Bank und bringt Freude und Humor in unsere Gemeinschaft“, betonte Gärtner.

In seiner Dankesrede zeigte sich Thorsten Leva gerührt und versprach, die Ehre mit Stolz zu tragen. „Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sondern für all die Menschen, die sich in unserer Gemeinde engagieren. Ich werde weiterhin für das Wohl unserer Bürger eintreten“, sagte Leva.

Seit 1986 verleiht die Genossenschaftsbank die Ehrung an Persönlichkeiten, die sich um die Region verdient gemacht haben. Zu den VR-Ehren-Bänkern zählen unter anderem die ehemalige Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Pfalzbau-Intendant Tilmann Gersch, Wolfgang van Vliet, Ernst Merkel, Dr. Peter Uebel, Anke Simon, Professor Paul Alfred Grützner, Lisa Heßler, Constanze Kraus und Dr. Thomas Raff. Diese Tradition ist ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region und zeigt, wie wichtig die Wertschätzung von Engagement und Einsatz für die Gemeinschaft ist.

Bild: v.l.n.r.: VR-Bank-Vorstandsmitglied Dr. Konrad Braun, Ehren-VR-Bänker Thorsten Leva, Christoph Heller und VR-Bank-Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner

Quelle: VR Bank Rhein-Neckar eG

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 15:12