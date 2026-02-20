  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Zug hält
20.02.2026, 16:08 Uhr

Mannheim – Veranstaltung zum Thema Nulltarif

Zug hältMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Von NULLTARIF MANNHEIM:

Wir laden Sie hiermit herzlich zu einer Veranstaltung zum Thema Nulltarif Mannheim ein.
Wo: Bürgerhaus Neckarstadt West
Wann: Mo., 23. Februar 26, 19.00 Uhr

Wir möchten mit Besucher*innen und den Landtagskandidat*innen Tamara Beckh (Ersatzkandidatin Grüne), Lukas Krasnogor (Kandidat Klimaliste) und Patrice Römer (Ersatzkandidat LINKE) gemeinsam die Wege und Möglichkeiten für einen kostenlosen Nahverkehr in Mannheim ausloten.
Wir starten um 19.00 Uhr mit einem Impulsvortrag und werden dann ca.bis 19.45 Uhr den Kandidat*innen die Möglichkeit geben, ihrer Visionen und Handlungsspielräume darzustellen. Danach werden wir in Gruppen gemeinsame Aktionen planen, die das Thema „NULLTARIF MANNHEIM – Mobilität für Alle“ in den nächsten Monaten zum Stadtgespräch machen.

Aus unserer Ankündigung:
Weisst du, dass für viele die Bus- und Bahntickets zu teuer sind?
Und dass manche dafür auf anderes verzichten müssen?

Jedes Jahr kommen zig Menschen ins Gefängnis für „Fahren ohne Ticket“. Das sollte sich ändern!

Stell dir mal vor, du steigst in die Öffis ein: ohne Ticket.
Du kannst einfach losfahren ohne Ticketstress!
Ohne Angst vor Kontrolle und Strafe!
Das heißt Mobilität für Alle.

Wir von „Nulltarif Mannheim“ machen uns stark für ein Mannheim mit kostenlosem Nahverkehr.
Denn das heißt:
• Weniger Autos in der Stadt
• Bessere Luft
• Weniger Lärm
• Weniger Unfälle
• Mehr soziale Gerechtigkeit
• Weniger Menschen im Gefängnis

Bleib in Kontakt mit uns:
Mail: nulltarif-mannheim@protonmail.com

Quelle: Claudia Funke

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 16:13

