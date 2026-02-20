Ludwigshafen – Wieder 268 Geldbussen nach erneuten Geschwindigkeitsmessungen an der L523

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 17.02.2026, zwischen 14:45 Uhr bis 21 Uhr, führten Polizeikräfte der zentralen Verkehrsdienste erneut Geschwindigkeitskontrollen an der L523 durch. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 3.351 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 268 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 28 Fällen hat die Überschreitung ein Fahrverbot zur Folge. Der Spitzenreiter war mit 117km/h unterwegs.

Die Polizei wird die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an diesem Streckenabschnitt weiterhin regelmäßig überprüfen. Die Geschwindigkeit zählt zu den wesentlichen Einflussfaktoren der Verkehrssicherheit – insbesondere in Bereichen, in denen Straßenschäden bestehen. Eine angepasste Fahrweise leistet einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Unfällen und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmenden.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

