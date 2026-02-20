Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim bietet an drei Samstagnachmittagen, 7., 21. und 28. März 2026, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr Yoga-Kurse für Kinder an. Kinderyoga bietet die Möglichkeit nicht nur körperliche Fitness, sondern auch innere Ruhe und Achtsamkeit zu vermitteln. Unter der Anleitung von Diana Gillmann können sich die Teilnehmer*innen im Alter von drei bis acht Jahren nicht nur in ihrer frühkindlichen Phase körperlich ertüchtigen, sie tun dies auch in einer anregenden Umgebung, welche die Natur sinnlich und unmittelbar erfahrbar macht: Neugier wird geweckt und die Verbindung zur Natur gestärkt. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks 0621 504-3370 erforderlich. Die Kursgebühren für das gesamte Programm betragen 45 Euro pro Kind, ein Elternteil ist frei, für den zweiten Elternteil beträgt die Kursgebühr 18 Euro. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Zahlung an der Kasse des Wildparks möglich.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 21:29