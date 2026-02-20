Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neclar(red/ak) – Die Mitglieder des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen treten am Freitag, 27. Februar 2026, 14 Uhr, Speisesaal, Kaiserwörthdamm 3, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Winterdienst in der Praxis – Information –

2. Baumbepflanzung zwischen Parkplatz Friedrich-Ebert-Halle und Ebertpark – Maßnahmegenehmigung –

3. Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen zum 1. Mai 2026

4. Erweiterung der Maßnahmengenehmigung „Kanalerneuerung Spatenstraße“

5. Mündliche Information über temporäre Halteverbote

Die Unterlagen zur Sitzung stehen Ihnen im Ratsinformations-system der Stadt Ludwigshafen im Internet unter www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/bi zur Verfügung.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Erläuterungen zu den/dem Tagesordnungspunkt/en einer Sperrfrist bis zu seiner/ihrer Verabschiedung durch die Ausschüsse unterliegen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 21:17