Landau – Vom Marktschmuck zur guten Tat: Tannenbaum-Aktion in Landau bringt 1.270 Euro

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – In Landau können Weihnachtsbäume mehr als nur gut aussehen – sie können auch Gutes tun. Vor Weihnachten 2025 verkaufte das Team der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH – damals noch als Büro für Tourismus Landau in der Pfalz e. V. – zum Abschluss des Kunsthandwerklichen Thomas-Nast-Nikolausmarkts die Nordmanntannen, die zuvor den Rathausplatz festlich geschmückt hatten.

Statt nach der Adventszeit einfach abzutreten, bekamen die Tannen damit noch einen letzten sinnvollen Auftrag: Für mindestens fünf Euro pro Baum, oft auch deutlich mehr, fanden sie neue Besitzerinnen und Besitzer. Der Erlös der Aktion wird traditionell gespendet, jedes Jahr an eine andere Organisation.

In diesem Jahr kamen dabei 1.270 Euro zusammen. Die Spende ging an das Haus zum Maulbeerbaum. Bei der Übergabe im Rathaus nahmen Waltraud und Wolfgang Kappes, Dr. Michael Zumpe, Vorsitzender der Genossenschaft Haus zum Maulbeerbaum, sowie Dr. Peter Burkhart, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Hauses zum Maulbeerbaum, jetzt den symbolischen Scheck entgegen.

„Der Tannenbaumverkauf gehört für viele mittlerweile einfach zur Vorweihnachtszeit dazu. Umso schöner ist es, dass wir damit jedes Jahr ganz unkompliziert etwas Gutes bewirken können – dieses Mal für das Haus zum Maulbeerbaum“, sagt Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.

Das Haus zum Maulbeerbaum in der oberen Marktstraße ist das älteste erhaltene Gebäude in der Stadt Landau. Genossenschaft und Verein haben es sich zum Ziel gesetzt, dieses historische Kleinod im historischen Zentrum der Stadt zu erhalten und einer neuen Nutzung zuzuführen. So sind in diesem Jahr in der Zeit von Mai bis September wieder verschiedene Ausstellungen im Haus zum Maulbeerbaum geplant – darunter eine Kooperation mit der RPTU und Prof. Tina Stolt.

Mehr Informationen zum Haus zum Maulbeerbaum, dessen Geschichte und der Genossenschaft sind online unter https://www.maulbeerbaum-eg.de zu finden.

Bildunterschrift: Bei der symbolischen Scheckübergabe im Landauer Rathaus: Wolfgang Kappes, Dr. Michael Zumpe, Waltraud Kappes, Dr. Peter Burkhart und Nina Ziegler (v.l.n.r.). (Quelle: Stadt Landau in der Pfalz).

Quelle: Pressemitteilung der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.

