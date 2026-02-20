Landau freut sich auf drei verkaufsoffene Sonntage 2026

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt schon vormerken: Die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage 2026 in Landau stehen fest. Auch in diesem Jahr darf sich die Südpfalzmetropole auf drei besondere Sonntage freuen, an denen Einkaufen, Genießen und Stadtleben zusammentreffen. Los geht es am 29. März zum Deutsch-Französischen Bauernmarkt, weiter am 18. Oktober zum Fest des Federweißen und schließlich am 29. November zum Thomas-Nast-Nikolausmarkt.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag steht sogar schon (fast) vor der Tür: Am 29. März öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und präsentieren die neuesten Trends und frische Ideen zum Start in den Frühling. Gleichzeitig sorgt der Deutsch-Französische Bauernmarkt auf dem Rathausplatz für echtes Genussflair. Pfälzer Spezialitäten treffen auf französische Köstlichkeiten – beste Zutaten für einen entspannten Bummel durch die Innenstadt.

„Unsere verkaufsoffenen Sonntage sind jedes Mal ein echtes Erlebnis. Sie bringen Leben in die Stadt, schaffen Begegnungen und machen einfach Lust auf Landau“, sagt Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass auch 2026 wieder drei Termine möglich sind, und hoffen, dass sich viele Geschäfte beteiligen und gemeinsam mit uns für eine volle, lebendige Innenstadt sorgen.“

Damit der Tag für alle ein Erfolg wird, unterstützen das Stadtmarketing in der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH, die städtische Wirtschaftsförderung und das städtische Ordnungsamt die teilnehmenden Händlerinnen und Händler unkompliziert und kostenfrei. Verkaufs- oder Präsentationsflächen vor dem eigenen Geschäft können ebenso beantragt werden wie – falls gewünscht – eine Gestattung für einen Getränkeausschank, etwa für einen Begrüßungssekt. Auch hier übernimmt das Stadtmarketing die Organisation und die Gebühren. Zusätzlich gibt es Plakate für die Schaufenster sowie Social-Media-Vorlagen, mit denen Aktionen und Angebote ganz einfach beworben werden können.

Ansprechpartnerin für alle diese Anliegen ist das Stadtmarketing Landau, Carolin Bader, E-Mail: carolin.bader@landau.de, Telefon: 06341/13-8302.

Wichtig zu wissen: In Rheinland-Pfalz dürfen verkaufsoffene Sonntage nur in Verbindung mit einem besonderen Anlass wie einem Fest oder Markt stattfinden.

Also: Termine eintragen, Frühlingslaune tanken und gemeinsam die Innenstadt feiern – Landau freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Bildunterschrift: Landau freut sich auf den ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr. (Quelle: StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH).

Quelle: Pressemitteilung der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 15:23