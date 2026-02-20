Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Baumarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erfolgen vom 24. bis voraussichtlich 26. Februar 2026 Straßensperrungen in der Talhausstraße sowie in der Speyrer Straße. Hierbei wird die Talhausstraße teilweise und die Speyrer Straße voll gesperrt.

Speyrer Straße

Ab Dienstag, den 24. Februar 2026, wird ab circa 7:30 Uhr eine Sperrung der Speyrer Straße, von der Talhausstraße kommend in Richtung Globusparkplatz aktiviert. Die Zufahrt von der Talhausstraße über die Speyerer Straße auf den Globusparkplatz sowie in das Industriegebiet ist vorübergehend nicht möglich. Die Zufahrt in das Industriegebiet erfolgt in diesem Zeitraum über die Duttweiler Straße. Die Sperrung endet voraussichtlich spätestens Mittwochvormittag und bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten durchgängig bestehen.

Talhausstraße in Richtung Innenstadt

Ebenfalls ab Dienstag, den 24. Februar 2026, bis voraussichtlich Donnerstag, den 26. Februar 2026 wird die einfahrende Spur der Talhausstraße von der Talhauskreuzung kommend in Richtung Hockenheimer Innenstadt von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt. Eine Einfahrt in Richtung Stadtgebiet ist in dieser Zeit von der Talhauskreuzung kommend nicht möglich. Auch der östliche Geh- und Radweg, der parallel zur Talhausstraße verläuft, kann während der Arbeiten nicht genutzt werden.

Die Spuren, welche aus der Stadt heraus, über die Talhauskreuzung in die Richtungen Schwetzinger, Speyer und Ketsch führen, können wie gewohnt befahren werden.

Ab dem Nachmittag werden die Arbeiten jeweils über Nacht pausiert. Von circa 16:00 Uhr bis 8:30 Uhr können beide Fahrtrichtungen der Talhausstraße wie gewohnt genutzt werden. Die Sperrung der einfahrenden Spur wird am Morgen um 8:30 Uhr wieder aktiviert. Die Arbeiten sind voraussichtlich spätestens am Donnerstag, den 26. Februar 2026, abgeschlossen.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 21:12