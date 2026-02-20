Herxheim/Landau – Verkehrsunfallflucht mit verletzter Rollerfahrerin – Zeugen gesucht

Herxheim bei Landau/Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag gegen 12:00 Uhr kam es im Landauer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 31-jährige Rollerfahrerin und ihr Sohn Verletzungen zuzogen. Die Frau befuhr den Landauer Weg in Richtung Poststraße. In Höhe der Einmündung zum Bildstöckel kam es zu einer Engstelle aufgrund von ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Ein entgegenkommender PKW missachtete nach bisherigen Ermittlungen den Vorrang der Rollerfahrerin und fuhr zeitgleich in die Engstelle ein. Die Rollerfahrerin wich dem PKW aus und streifte in der Folge die beiden geparkten Fahrzeuge, sodass sie mit ihrem Sozius zu Fall kam. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die beiden Verletzten zu kümmern. Zeugen, bzw. der entgegenkommende Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle:

Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 17:37