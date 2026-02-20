  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberger Männertag am 28.02.

Shahram Lang Bild privatHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – „Der Mythos vom einsamen Wolf“
Viele Männer kennen den Mythos vom einsamen Wolf. In vielen Lebensphasen versuchen sie, diesem Ideal zu entsprechen: stark, unabhängig, unverwundbar. Doch dieses Hollywood-Märchen ist in Wahrheit ein geistlicher Albtraum. Doch worin unterscheiden sich bloße Kumpels von echten Freundschaften, die von tiefer Herzensverbundenheit geprägt sind? Ist eine solche Freundschaft nur ein „Nice-to-have“ oder eine echte geistliche Notwendigkeit? Darum geht es beim diesjährigen Heidelberger Männertag, Er findet am Samstag, 28.02. von 9:15-16:00 in der Hosanna-Gemeinde in deren Gemeinderäumen (Vangerowstr. 5, 69115 Heidelberg-Bergheim), statt. Eingeladen sind Männer aus allen Konfessionen sowie dem Großraum Heidelberg. Der inhaltliche Impuls kommt von Shahram Lang (Bild). Er ist Systemischer Berater, Coach und Organisationsentwickler und arbeitet in eigener Beratungspraxis in Mainz. Er hat davor 16 Jahre lang als freikirchlicher Pastor gearbeitet. Er stammt aus dem Iran und lebt seit über 35 Jahren in Deutschland; er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Für den Tag wird ein Beitrag von 20 € für Verpflegung erbeten (in bar vor Ort zu zahlen). Veranstalter sind die Männerarbeit und die Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche in Heidelberg. Nähere Infos gibt es bei Pfarrer Gregor Wirth Tel: 01573 1363213; die Anmeldeschluss ist der 26.02.; Anmeldungen bitte nur per Mail an Gregor.Wirth@kbz.ekiba.de

Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk)

