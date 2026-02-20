Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Vorfeld der Landtagswahl bietet das abwechslungsreiche Quiz neben Fragen zu Politik, Geografie und der Geschichte Baden-Württembergs auch Alltägliches, Kurioses und Lustiges rund ums Ländle. Für die Gewinner*innen werden Preise vergeben.

Abgerundet wird der spannende Abend, der am Dienstag, 3. März, 19 Uhr in der Cafeteria der Volkshochschule stattfindet, mit kostenlosen Snacks und Getränken.

Die Veranstaltung ist gebührenfrei, eine Anmeldung unter www.vhs-hd.de oder Tel. 06221/9119-11 ist erforderlich.

Die Veranstaltung wird in Kooperation zwischen der Landeszentrale für politische Bildung, Heidelberg mit der Volkshochschule Heidelberg durchgeführt.

Quelle: Volkshochschule Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 21:08