Heidelberg – Pedelec-Fahrerin stürzt und erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Bei einem Sturz zog sich am Donnerstagabend eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin im Heidelberger Stadtteil Wieblingen lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Frau war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Pedelec zunächst auf dem Radschutzstreifen entlang der Mannheimer Straße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. Unmittelbar nach der Unterquerung der A 5 wechselte sie auf den gemeinsamen Rad- und Gehweg. Dabei verlor sie alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte zu Boden. Sie schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, obwohl sie einen Fahrradhelm getragen hatte.

Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet sie sich in kritischem Zustand.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 10:35