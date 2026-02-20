Heidelberg – Neugestaltung Dossenheimer Landstraße: Gleisarbeiten laufen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße geht es mit großen Schritten voran: Die Tiefbauarbeiten in Bauphase 4 laufen. Parallel werden neue Gleise auf der Westseite gebaut.

Seit Dezember 2025 wird die Infrastruktur der westlichen Straßenseite der Dossenheimer Landstraße auf den neuesten Stand gebracht. Auf dem rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen der Haltestelle Burgstraße und dem Modehaus Niebel haben die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und die Stadt Heidelberg in den vergangenen zwei Monaten Tiefbauarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten an der Wasserleitung laufen aktuell noch. Aufgrund kalter Witterung im Januar mussten Arbeiten teilweise verschoben werden. Um die Zeit aufzuholen, wird derzeit auch samstags gearbeitet.

Maßarbeit im laufenden Betrieb

Planmäßig werden von Ende Februar bis Anfang März neue Gleise gebaut. Dafür werden Schritt für Schritt Gleisabschnitte von 15 Metern Länge eingehoben, ausgerichtet und einbetoniert. 20 Stück dieser sogenannten Joche werden verbaut, sie wiegen jeweils rund 3,5 Tonnen. Der Straßenbahnbetrieb läuft während der Gleisarbeiten ohne Einschränkungen weiter. Dies macht insbesondere die Arbeit mit schwerem Gerät beim Einheben der Gleisstücke zur besonderen Herausforderung. Auch der Autoverkehr in Fahrtrichtung Norden wird nicht beeinträchtigt.

So geht es anschließend weiter

Im Anschluss an die Gleisarbeiten wird der neue Gleiskörper betoniert und zuletzt asphaltiert, sodass er später von Autos überfahren werden kann. Ab Mitte April folgt dann die nächste Umbauphase, in der Bauphase 5 vorbereitet wird. Dann wechselt das Baufeld nochmals auf die Ostseite der Dossenheimer Landstraße, wo letztmalig Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Versorgungsinfrastruktur stattfinden.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 17:01