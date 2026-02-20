Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 23. Februar bis zum 6. März 2026 lädt das Haus der Jugend Heidelberg alle Jung- und Erstwählenden ein, sich über die anstehende Landtagswahl zu informieren und aktiv zu werden. In zwei Wochen voller spannender Aktionen und Informationsangebote wird der offene Bereich des Hauses zum Treffpunkt für junge Menschen, die sich über politische Teilhabe austauschen möchten.

Neben umfangreichen Informationen zur Landtagswahl, die es im offenen Bereich von montags bis freitags in der Zeit von 15 bis 21 Uhr gibt, bietet das Haus der Jugend zusätzlich ein buntes Veranstaltungsprogramm mit Raum für Kreativität, Diskussion und Spaß:

• Visionboard gestalten, Mittwoch, 25. Februar, und Mittwoch, 4. März 2026, 18.30 bis 20 Uhr: Hier können junge Menschen ihr eigenes Visionboard gestalten und Ideen und Wünsche für die Zukunft auf kreative Weise zum Ausdruck bringen.

• Toast&Talk, Donnerstag, 26. Februar, und Donnerstag, 5. März 2026, 17 bis 19 Uhr: Bei einem Getränk gibt es die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre mit anderen über politische Themen auszutauschen.

• Workshop der Servicestelle Kinder-/Jugendbeteiligung BW, Freitag, 27. Februar 2026, 19.30 bis 21 Uhr: Hier gibt es praktische Einblicke in die Jugendbeteiligung und Tipps, wie junge Menschen sich aktiv einbringen können.

„Wir möchten allen jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich in lockerer Atmosphäre über die Landtagswahl zu informieren und ihre Stimme zu finden“, sagt Miriam Okos, Leiterin des Hauses der Jugend: „Unser Programm bietet nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch viel Raum für Austausch und gemeinsames Erleben. Wer interessiert ist, kann einfach vorbeikommen.“

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen im Haus der Jugend, Römerstraße 87, gibt es auch online unter www.hausderjugend-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 21:47