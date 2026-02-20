Heidelberg – Einbruch in Kindertagesstätte – Zeugenaufruf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr am Mittwoch und 07:10 Uhr am Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte im Ginsterweg im Heidelberger Stadtteil Boxberg.

Die Täterschaft zerstörte das Schloss der Terassentür, durch welche sie in die Räumlichkeiten der Einrichtung gelangte. Im Inneren hebelten die Unbekannten eine weitere Tür auf und eine geöffnete Geldkassette wurde auf dem Boden aufgefunden.

Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde sowie die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Emmertsgrund des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 15:48