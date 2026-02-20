  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.02.2026, 20:41 Uhr

Germersheim – Startschuss für die „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“

Mrn news platzhalter logo 5Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Übergabe des EFRE‑Bewilligungsbescheids durch Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt am 19. Februar 2026 beginnt offiziell die Umsetzung des Projekts „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“. Die Förderung markiert den Start für ein innovatives Angebot, das die Queichwiesen als besonderen Natur‑ und Kulturlandschaftsraum zwischen Landau und Germersheim künftig ganzjährig erlebbar macht.

Ein neues digitales Erlebnis für die Region

Die Queichwiesen prägen die Südpfalz seit Jahrhunderten. Das traditionelle Bewässerungssystem wurde 2023 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Die „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“ greift diese Besonderheit auf und verbindet Natur, Geschichte und moderne Technologien.

Offizielle Übergabe des Förderbescheids in Offenbach an der Queich

Zur Auftaktveranstaltung an der Grillhütte in Offenbach begrüßte Simon Wingerter, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich, die anwesenden Gäste und Kooperationspartner. Die beiden Vertreter der Landkreise – Landrat Dietmar Seefeldt für die Südliche Weinstraße und Kreisbeigeordnete Anette Kloos für den Kreis Germersheim, zeigten sich in ihren Grußworten sehr erfreut über die Fördermittel, mit denen dieses Digitalprojekt erst möglich gemacht wird. Anschließend überreichte Ministerin Daniela Schmitt den offiziellen EFRE‑Bewilligungsbescheid, bevor Pirmin Hilsendegen von der IG Queichwiesen bei einer kurzen Führung durch die Queichwiesen die Funktionsweise der historischen Wiesenbewässerung erläuterte. „Tourismus ist für viele Betriebe ein wichtiges zweites Standbein. Wenn wir es schaffen, zusätzliche Urlaubsgäste in die Region zu holen, profitieren Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel unmittelbar. Das schafft Arbeitsplätze und Perspektiven – gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen“, so die Ministerin.

Digitale Erlebnisstationen entlang der Queich

Künftig sollen digitale Erlebnisstationen entlang bestehender Rad- und Wanderwege spielerisch Wissen über das Bewässerungssystem, die regionale Flora und Fauna – etwa den Storch – sowie über die UNESCO-Konvention vermitteln. Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen, Audio- und Videostationen sowie 360-Grad-Angebote ermöglichen Gästen bereits vor der Reiseentscheidung einen Einblick in die Besonderheiten der Region. Kernstück des Förderprojekts wird eine APP sein, die an 15 digitalen Erlebnisstationen Wissenswertes rund um Natur, Kultur und Wasser erlebbar macht. Geplant sind unter anderem:

XR-Anwendungen an verschiedenen Stationen
Einblicke in Naturschutz‑ und Klimaanpassungsmaßnahmen
Spiele und Simulationen zum Leben des Weißstorches
Virtuelle Rekonstruktionen historischer Bewirtschaftungsformen
Browserbasierte 3D‑Karten zur Orientierung
Digitale Infopunkte, darunter ein multimedialer Pavillon im Rheinvorland Germersheim
Eine neue Aussichtsplattform bei Offenbach für Naturbeobachtung und AR‑Anwendungen
Gästeinfosäulen in Offenbach und Bellheim ergänzen das Angebot und stellen regionale Inhalte sowie die 3D‑Karte dauerhaft bereit.

Ein gemeinschaftliches Vorhaben

Die „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“ wird von einer breiten Partnerschaft getragen. Beteiligt sind:

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich (Projektträger)
Verbandsgemeinde Bellheim
Stadt Germersheim
Landkreis Germersheim
Südliche Weinstrasse e.V. Dachverband
Südliche Weinstrasse – Büro für Tourismus Landau in der Pfalz e.V.

Ausblick

Bis Ende 2028 entsteht entlang der Queich ein modernes Erlebnisangebot, das Natur‑ und Kulturräume verständlich macht und Gästen wie Einheimischen neue Zugänge zur Landschaft eröffnet. Ein zentrales Element des Projekts ist die digitale Besucherlenkung. Sie bündelt Besucherströme und schützt sensible Bereiche der Queichwiesen. Gleichzeitig stärkt das Vorhaben die touristische Wertschöpfung in bislang weniger entwickelten Regionen der Südpfalz.

Das Projekt „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“ mit einem Gesamtvolumen von rund 512.000 Euro wird zu 85 Prozent gefördert. Insgesamt werden rund 432.000 Euro bereitgestellt, davon rund 203.000 Euro EFRE-Mittel und rund 229.000 Euro Landesmittel. Das Projekt ist eines von zehn landesweit ausgewählten Vorhaben im EFRE-Förderprogramm „Öffentliche Tourismusinfrastruktur – Tourismus 4.0″ im Rahmen des Ziels „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ (IBW) der Förderperiode 2021–2027.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 20:41

﻿

