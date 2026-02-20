  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Germersheim – Anmelden zur politische Bildungsreise für Jugendliche nach Berlin

Mrn news platzhalter logo 5Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach mehrjähriger Pause ist es in den Herbstferien 2026 wieder soweit: Die Jugendförderung des Jugendamts Germersheim veranstaltet für Jugendliche aus dem Landkreis Germersheim vom 13. bis 17. Oktober eine politische Bildungsreise nach Berlin.

„Dank der Einladung und Förderung durch Bundestagsabgeordnete, in diesem Jahr Thomas Gebhart, kann die Gruppe einen Besuch im Bundestag erleben und die deutsche Demokratie hautnah kennenlernen“, so Christoph Buttweiler, Leiter des Geschäftsbereiches Jugend, Soziales, Schulen. Der Abgeordnete wird auch für ein direktes Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stehen.

Daneben stehen während der Reise weitere Besichtigungen und Gespräche auf dem Programm, die sich mit der deutschen Geschichte und der politischen Gegenwart beschäftigen. Darunter ist beispielsweise ein Zeitzeugengespräch im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen oder eine Führung im Museum Blindenwerkstatt Otto-Weidt, ein Ort des Widerstands gegen das NS-Regime, geplant.

„Wir freuen uns, die Bildungsreise in Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen des Internationalen Bundes anbieten zu können“, sagt Kreisjugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr und ergänzt: „Gemeinsam wurde das attraktive und abwechslungsreiche Programm organisiert und wird dann in den Herbstferien durchgeführt.“

Die Reise steht allen Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren offen, die entweder noch nie in Berlin waren und sich für die lebendige Hauptstadt interessieren oder sogar schon einmal dort erste Lieblingsplätze ausgemacht haben. Stadterkundung, Schlemmen und Shoppen sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Die Fahrt ist auch eine gute Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen.

Die Gruppe wird in einem Tagungshaus in einer Art Wohngemeinschaft leben und sich teilweise selbst versorgen. „Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Reise die Jugendlichen nicht nur deshalb bereichert, weil sie Neues sehen und lernen, sondern vor allem auch, weil sie Gemeinschaftsgefühl erleben und vielleicht sogar neue Freundschaften schließen können“, so Denise Hartmann-Mohr.

Das Angebot im Überblick
Datum: 13. bis 17.10.2026

Teilnahmebeitrag: 240 Euro / Juleica-Inhaberinnen und -Inhaber 210 Euro

Leistungen: An- und Rückreise mit der Bahn, vier Übernachtungen im Mehrbettzimmer, Frühstück, Eintrittsgelder laut Programm, teilweise Mittag- und Abendessen laut Programm

Wer sich das Programm näher ansehen oder sich direkt anmelden möchte, findet alle Infos auf der Webseite der Kreisverwaltung unter www.kreis-germersheim.de/berlinfahrt . Für alle Fragen rund um die Berlinfahrt und zur Anmeldung steht Lara Anslinger gerne zur Verfügung: kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de, 07274/53 3900.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 21:02

