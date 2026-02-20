Frankenthal – Ralf Kraut übernimmt die Leitung des Beteiligungsmanagements bei der Stadtverwaltung

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal und Herr Ralf Kraut haben in den vergangenen Monaten in einem offenen und konstruktiven Dialog eine gemeinsame Verständigung erzielt. Diese Verständigung gründet insbesondere darauf, dass die Arbeitsgerichte die Unwirksamkeit der gegenüber Herrn Kraut ausgesprochenen Kündigungen bestätigt und die gegenüber Herrn Kraut erhobenen Vorwürfe sich bis zum heutigen Tag in den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren nicht bestätigt haben. Die Stadt Frankenthal bedauert daher die Zerwürfnisse der Vergangenheit und freut sich umso mehr mit Herrn Kraut darüber, dass sie nun wieder gemeinsam nach vorne blicken und die Zusammenarbeit fortsetzen können.

Herr Kraut übernimmt künftig die Leitung des Beteiligungsmanagements der Stadt. Mit dieser Entscheidung ist der gemeinsame Wille verbunden, auf der Basis gegenseitigen Respekts und Vertrauens die zukünftigen Aufgaben engagiert und erfolgreich anzugehen.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 16:11