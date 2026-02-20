Frankenthal – Nachkontrollarbeiten im Gasniederdrucknetz

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtwerke Frankenthal informieren, dass sie in den kommenden Wochen sogenannte Nachkontrollarbeiten im Gasniederdrucknetz durchführen werden.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Sicherheit des Gasnetzes zu gewährleisten und mögliche kleinste Leckagen oder Methanemissionen frühzeitig zu erkennen.

Für die Kontrollen kommt eine sogenannte „Teppichsonde“ zum Einsatz, mit der die Gasverteilleitungen präzise überprüft werden können. Die Arbeiten werden von Juri Kuzke, Mitarbeiter der Stadtwerke Frankenthal, durchgeführt.

Für eine vollständige Überprüfung des Netzes ist es notwendig, dass der Mitarbeiter Zutritt zu den Grundstücken erhält – nicht jedoch in die Gebäude selbst. Juri Kuzke kann sich jederzeit ausweisen und tritt eindeutig als Mitarbeiter der Stadtwerke Frankenthal auf.

Wer sich zusätzlich absichern möchte, kann sich gerne telefonisch bei den Stadtwerken melden unter: 06233 602-0.

Die Nachkontrollarbeiten erstrecken sich über das gesamte Versorgungsgebiet: Stadtgebiet Frankenthal inklusive Vororte, sowie Bobenheim-Roxheim, Beindersheim, Kleinniedesheim, Großniedesheim und Heuchelheim. Die Maßnahmen werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Foto: Stadtwerke Frankenthal

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 14:46