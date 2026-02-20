Frankenthal – Diebstahl von Regenfallrohren

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Zeit von 18.02.2026, 14.30 Uhr bis 19.02.2026, 11.00 Uhr, wurden in der Julius-Bettinger-Straße, dortige Schule, mehrere Regenfallrohre entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 10:56