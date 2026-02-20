Der Heidelberger Großinvestor Henry Jarecki und sein Verhältnis zu Jeffrey Epstein – „What If I Get Caught“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Psychater, Unternehmer und Investor Henry Jarecki war über Jahre hinweg als Förderer wissenschaftlicher und sozialer Projekte in Heidelberg aktiv. Über seine Stiftung wurden unter anderem Kinder- und Jugendeinrichtungen wie der Spielplatz „Im Eichgärtlein“ in Kirchheim oder die „Kinderbaustelle“ im Emmertsgrund unterstützt.

Besonders bedeutend ist das Engagement am Campus Bahnstadt: Dort wurden durch die Max-Jarecki-Stiftung bislang vier Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 250 Millionen Euro realisiert, drei weitere Vorhaben befinden sich in Planung oder Umsetzung.

Für sein Wirken erhielt Jarecki 2014 die Ehrensenatorwürde der Universität Heidelberg sowie 2016 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse überreicht von der damaligen Baden-Württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und dem Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Alten Aula der Universität Heidelberg).

Das von Jarecki sorgfältig gepflegte Image des harmlosen, wissenschaftsliebenden Philanthropen gerät durch die Veröffentlichungen des amerikanischen Department of Justice und einem Zivilverfahren stark ins Wanken. Henry Jarecki erscheint hier als enger Freund Jeffrey Epsteins, der um die zahlreichen Missbrauchsfälle wusste und aktiv daran teilhatte.

Epstein und Jarecki schreiben einander über 450 Mails (die bereits veröffentlicht wurden). In einem Austausch vom 14.06.2010 schreibt Epstein etwa: „If there is anything i can do, you can count on me“ und Jarecki antwortet: „Thanks. I know.“ In einer anderen Mail schlägt Jarecki vor, ein gemeinsames Buch zu schreiben, mit dem sprechenden Titel: „What If I Get Caught“. Besonders auffällig ist auch eine Mail vom 22.07.2009, der Tag, an dem Epstein zum ersten Mal aus dem Gefängnis entlassen wurde (er saß dort wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen). In dieser schreibt Jarecki: „‚The king’s restored!‘ I hope you do not come to your senses. And when’s the party?“

Als einer seiner engsten Freunde schreib Jarecki 2003 in ein Geburtstagsbuch von Jeffrey Epstein zum 50. Geburtstag – sein Eintrag ist noch vor der bekannt gewordenen Zeichnung eines nackten Frauenkörpers von Donald Trump. Der Ton ist freundschaftlich, man kennt sich.

Gegen Jarecki selbst lief bis 2025 ein Zivilverfahren wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung, das letztes Jahr vom Opfer eingestellt wurde. In den Prozessakten wird Jarecki als der “go-to doctor” von Epstein beschrieben. Epstein schickte demnach seine sexuell missbrauchten Opfer dorthin, wenn diese depressiv wurden. Das kam Epstein sehr gelegen, denn die von Psychater Jarecki herausgefunden Informationen konnte Epstein wiederum nutzen, um die Mädchen und jungen Frauen zu erpressen.

Nach der Klageschrift nutzte Jarecki seine Machtposition über Epsteins Opfer in diesem Falle noch weiter aus, hielt die Klägerin in New York fest und vergewaltigte diese über Monate hinweg fast täglich. Ein Urteil wurde nie gesprochen, die Anklage wurde von dem Opfer zurückgezogen mit dem Zusatz, dass sie nicht nochmal eingereicht werden darf. Es stellt sich die Frage, warum das gemacht wurde und welche Rolle Jarecki dabei spielte.

SPD-Fraktionsvorsitzender, Sören Michelsburg, meint: „Die Vorwürfe müssen aufgeklärt und entkräftet werden, bis dahin sollte die Stadt Heidelberg die Beziehungen zu Jarecki und seinen Stiftungen einstellen.“

Zusammenfassend muss man Jarecki als integralen Bestandteil des System Epsteins betrachten. Neben den Missbrauchsvorwürfen gegen die eigene Person hatte er enge Verbindungen zu Epstein und seinem Umfeld – etwa auch Ghislain Maxwell, mit der er etwa die „Zorro-Ranch“ von Epstein besuchte und aus New York mit ihr dafür gemeinsam hinflog.

Juso-Sprecher Paul Groebler fordert: „Aus diesen Erkenntnissen müssen Konsequenzen folgen. Ein Mensch wie Henry Jarecki ist kein Partner für Heidelberg! Deshalb fordern wir erstens: die Aberkennung des Bundesverdienstkreuzes. Zweitens, die Aberkennung der Ehrensenatorwürde und die Aufkündigung jeglicher Beziehungen zwischen Jarecki und der Universität Heidelberg. Drittens, die schnellstmögliche Beendigung der Zusammenarbeit zwischen Jarecki und der Stadt Heidelberg!“

Was das konkret für Heidelberg bedeutet, stellt nochmal SPD-Gemeinderat Daniel Hauck klar: “Es geht nicht um Vorverurteilungen, sondern um politische Verantwortung. Wer öffentliche Flächen entwickelt, muss unseren Heidelberger Maßstäben von Anstand, Transparenz und sozialer Verantwortung entsprechen. Diese Werte müssen jetzt klar benannt und angewendet werden – und bis dahin sind sämtliche laufenden Planungen seitens der Stiftung auszusetzen. Die Betroffenen, durch die Stiftung noch nicht bebauten vier Baufelder müssen von der Stadt zurückgekauft und in einem neuen, transparenten Verfahren neu vergeben werden. Dabei muss die Stadt über klare Bebauungspläne steuernd eingreifen, damit die Entwicklung den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger gerecht wird – und nicht zur Gewinnmaximierung intransparenter Strukturen und Netzwerke dient.”

Quelle: Paul Groebler, Sprecher Jusos Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 17:13