20.02.2026, 15:02 Uhr

Bensheim – Volt tritt erstmals zur Kommunalwahl an

Kopie von DSC09066 (1)Bensheim /Metropolregion Rhein-Neckar – Europa im Blick, Bensheim im Herzen: Volt veröffentlicht Wahlprogramm

• Mit einer eigenen Liste kandidiert Volt 2026 erstmals für die Stadtverordnetenversammlung in Bensheim.
• Die Partei verspricht eine sachliche, bürgernahe Politik und will Verwaltung, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung neu denken.
Bensheim, 19. Februar 2026 – Bei der Kommunalwahl 2026 wird Volt erstmals für die Stadtverordnetenversammlung in Bensheim antreten. Mit einer eigenen Liste aus 16 Kandidierenden möchte die Partei neue Impulse in die Stadtpolitik einbringen und politische Prozesse offener, nachvollziehbarer und lösungsorientierter gestalten. Mit der Kandidatur zur Stadtverordnetenversammlung will Volt erstmals parlamentarisch in Bensheim vertreten sein und dort eine sachliche, konstruktive und zukunftsorientierte Stimme etablieren. Die Partei tritt außerdem für den Kreistag im Kreis Bergstraße an. Konkrete Maßnahmen und Schwerpunkte für Bensheim hat Volt in seinem Kommunalwahlprogramm festgehalten, das auf der Webseite von Volt Bergstraße veröffentlicht wurde.
Elke Lefèvre führt Liste an
An der Spitze der Liste steht die Unternehmensberaterin Elke Lefèvre aus Bensheimer. Für sie ist Kommunalpolitik vor allem Vertrauensarbeit. „Viele Menschen wünschen sich eine Politik, die erklärt, zuhört und Entscheidungen nachvollziehbar macht. Genau dafür tritt Volt in Bensheim an“, sagt Lefèvre. Ziel sei es, Verantwortung zu übernehmen und die Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterzuentwickeln.

Moderne Verwaltung als Schwerpunkt
Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit liegt auf einer modernen, bürgernahen Verwaltung. Der IT-Berater Gregor Engelter, der auf Listenplatz 2 kandidiert, sieht hier großes Potenzial: „Verwaltung kann heute deutlich einfacher, digitaler und transparenter sein. Das entlastet nicht nur die Mitarbeitenden, sondern spart auch Zeit und Nerven für die Menschen in Bensheim.“
Teilhabe und Stadtentwicklung im Fokus
Auch soziale Fragen und Stadtentwicklung spielen für Volt eine zentrale Rolle. Sabine Riede, Verwaltungsangestellte und Kandidatin auf Platz 3 der Liste, betont die Bedeutung von fairer Teilhabe: „Eine lebenswerte Stadt ist eine Stadt, in der sich alle gesehen fühlen – Familien genauso wie ältere und junge Menschen oder Zugezogene. Diese Perspektive wollen wir stärker in die Stadtverordnetenversammlung einbringen.“
Pragmatischer Ansatz bei Klima und Stadtentwicklung
Beim Thema Klima- und Stadtentwicklung setzt Volt auf einen pragmatischen Ansatz, der Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt. „Nachhaltigkeit darf kein abstraktes Ziel bleiben“, sagt Elke Lefèvre. „Sie zeigt sich in lebenswerten Quartieren, sinnvoller Mobilität und Entscheidungen, die auch in zehn oder zwanzig Jahren noch tragen.“
Best Practices für Bensheim
Volt greift auf bewährte Ansätze, sogenannte “Best Practices” aus ganz Europa, zurück und nutzt das gesammelte Wissen aus anderen Städten. Dank der digitalen, europaweiten Vernetzung kann Volt schnell auf erprobte Lösungen zugreifen, Ideen austauschen und Innovationen direkt nach Bensheim bringen. Davon profitieren die Bensheimerinnen und Bensheimer unmittelbar: Sie erhalten praxisnahe, getestete Ansätze für Verwaltung, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung – alles ohne den langwierigen Lernprozess, den neue Parteien sonst erst durchlaufen müssten.

Keine 5%-Hürde – Chancen für neue Stimmen
Für die Kommunalwahlen gilt keine 5%-Hürde. Das eröffnet insbesondere neuen Parteien wie Volt die Chance, ihre Konzepte und Ideen direkt einzubringen und sichtbare Wirkung zu erzielen. „An unseren Infoständen während der Bundestagswahl haben uns viele Bürgerinnen und Bürger gesagt, dass sie Volt wählen wollen, aber Angst hätten, es zu tun – wegen der 5%-Hürde“, berichtet Eva Filz, Co-Vorsitzende des Volt-Teams an der Bergstraße. „Jetzt können die Menschen sicher sein, dass ihre Stimme zählt – und wir die Chance haben, unsere Ideen im Kreistag umzusetzen.“
Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort
Volt versteht Bürgerbeteiligung als festen Bestandteil kommunaler Politik. Entscheidungen sollen frühzeitig erklärt und diskutiert werden, nicht erst, wenn sie bereits gefallen sind. An den Wochenenden vor der Kommunalwahl wird Volt Bergstraße mit Infoständen am 21.02., 07.03 und 14.03. in Bensheim präsent sein, um direkt mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und die Anliegen vor Ort aufzunehmen. Termindetails werden auf der Website von Volt Bergstraße bekanntgegeben.

Bild im Anhang:
Listenplätze 1 bis 3 (v.l.n.r.) für die Stadtverordnetenversammlung Bensheim: Elke Lefèvre, Gregor Engelter, Sabine Riede

Quelle: Volt Europa / Volt Deutschland

Zuletzt aktualisiert am 20. Februar 2026, 15:02

