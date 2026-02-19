Worms – Maria Schrader mit „Landschaften“ im Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine literarisch-musikalische Interpretation nach Texten von Roger Willemsen am 23. Juli 2026 im Wormser Theater – Vorverkauf startet ab sofort

Im Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele ist Maria Schrader wieder in Worms zu Gast – diesmal mit einem neuen literarisch-musikalischen Programm. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin präsentiert am 23. Juli 2026 um 20 Uhr im Wormser Theater „Landschaften“ nach Texten von Roger Willemsen. Begleitet wird Schrader von der Geigerin Franziska Hölscher und der Pianistin Lauma Skride, die ihre Rezitation in einen feinsinnigen musikalischen Dialog bringen. Tickets sind ab sofort für 32 Euro (Kategorie 1) bzw. 29 Euro (Kategorie 2) erhältlich.

Mit Worms verbindet Maria Schrader eine lange künstlerische Geschichte. Bereits zur Neugründung der Nibelungen-Festspiele 2002 war sie als Kriemhild zu sehen. Weitere Auftritte folgten 2004 und 2005 vor dem Wormser Dom. Mit dem literarisch-musikalischen Rezitationskonzert „Landschaften“ kehrt sie nun nach Worms zurück und ist erstmals im Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele zu erleben. In diesem Rezitationskonzert stehen Sprache und Musik im Dialog: Literarische Bilder korrespondieren mit musikalischen Eindrücken und schaffen eigene imaginative „Landschaften“. Musik kann Landschaften hörbar machen: Von Smetanas „Die Moldau“ bis zu Beethovens „Pastorale“ vermitteln Kompositionen das Gefühl von Flüssen, Bergen oder weiten Räumen. Stationen dieser gedanklichen Reise Willemsens führen unter anderem auf die Schwäbische Alb oder in das rumänische Targu-Jiu am Südostrand der Karpaten.

Bereits zu Lebzeiten hatte Roger Willemsen sich gewünscht, dass Maria Schrader die Rezitation seiner Texte übernimmt. Begleitet wird Schrader von der Geigerin Franziska Hölscher und der Pianistin Lauma Skride, die ihre Lesung in einen feinsinnigen musikalischen Dialog einbetten. Hölscher und Willemsen konzipierten das Programm gemeinsam mit der Pianistin Marianna Shirinyan, die jedoch nicht bei der aktuellen Aufführung spielt.

Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin hat sich Schrader auch als Regisseurin und Produzentin international etabliert. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen die vielfach ausgezeichnete Serie „Unorthodox“ sowie der Kinofilm „Ich bin dein Mensch“, der unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis geehrt wurde.

Service

Tickets können über die Hotline 01805 – 33 71 71 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Minute) oder über www.nibelungenfestspiele.de bestellt werden. Ebenso bieten alle bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen die Karten an.

Bereits ebenfalls im Vorverkauf ist die musikalische Lesung „Den Göttern in die Seele blicken“ mit den österreichischen Schauspielerinnen Verena Altenberger und Mavie Hörbiger sowie Clara Frühstück am Klavier am 1. August 2026 um 20 Uhr im Wormser Theater. Das komplette Programm der Nibelungen-Festspiele 2026 wird im März 2026 veröffentlicht.

Nibelungen-Festspiele Worms 2026

„DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele Worms, welche vom 17. Juli bis 2. August auf der großformatigen Freilichtbühne vor dem Wormser zu sehen sein wird. Die Produktion entsteht in Kooperation mit der Londoner Theatercompagnie „Les Enfants Terribles“. Das Stück schreibt Autor Oliver Lansley, der gemeinsam mit James Seager Regie führen wird.

Fotocredit: Christine Fenzl

QUelle – Nibelungenfestspiele gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 12:55