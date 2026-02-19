Wörth – Widerstand und Bedrohung in Supermarkt

Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Mittwochmittag, den 18.02.2025 gegen 12:00 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem Supermarkt in Wörth in der Marktstraße zu Bedrohungen, Beleidigungen und Randale durch einen 41-Jährigen zum Nachteil mehrerer Personen sowie den Angestellten. Der verbal hoch aggressive Mann verließ den Markt auf Aufforderung nicht, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nach erster Anzeigenaufnahme wurde dem Beschuldigten durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Diesem kam der Beschuldigte nicht nach. Der vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 41-Jährige aus dem Landkreis Germersheim sollte aufgrund seines Verhaltens durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde er zunehmend aggressiver und ging bedrohlich auf die Polizeikräfte zu. Bei der Fesselung leistete der Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der 41-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die eingesetzten Polizisten wurden hierbei nicht verletzt. Zeugenhinweise zu dem Bedrohungssachverhalt oder den beteiligten Personen nimmt die Polizei Wörth unter 07271 9221-0 oder piwörth@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 15:39