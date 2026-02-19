Weisenheim am Berg – Einbruch

Weisenheim am Berg / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.02.2026, 13 Uhr bis 18.02.2026, 14:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Seitentür im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 10:27