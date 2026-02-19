Weinheim – Masche für Masche geht es weiter



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Häkelausstellung „Woinem in Masche“ bleibt erstmal in der Weinheim Galerie

– 20 000 Besucher angepeilt

Es ist wie beim Häkeln, ein Glied der Kette greift ins andere, am

Ende ergibt sich großes zusammenhängendes Netz. Wie bei der fast schon

berühmten Weinheimer Häkel-Ausstellung „Woinem in Masche“, so ist es

auch im richtigen Leben. Deshalb ist die Ausstellung in den Räumen im

Untergeschoss der „Weinheim Galerie“ jetzt bis auf Weiteres gerettet.

Dr. Gerd Fischer, Leiter der Seniorenhilfe Fischer mit Sozialstation, bringt sich

als Sponsor der Ausstellung ein – Initiatorin Dr. Renate Breithecker und ihr

Team stellten die neue Partnerschaft jetzt vor Ort mit dem City-Management

der „Weinheim Galerie“ vor.

Dr. Gerd Fischer erläuterte jetzt, warum ihm das Projekt wichtig genug ist, um

es mit einem Sponsoring zu unterstützen. Aus seiner Tätigkeit weiß er, wie

wichtig eine sinnvolle Beschäftigung und vor allem ein Austausch mit anderen

Menschen für die lange geistige Fitness und Teilhabe der Menschen wichtig

sind. Die Ausstellung, für die gemeinsamen gehäkelt wird, sei ideal gegen

Langeweile und Vereinsamung. Ein Ansatz, den auch Renate Breithecker

bestätigte. Im Zuge des Häkelprojektes, das über die Stadt und die Region

hinaus bekannt geworden ist, haben sich zuvor unbekannte kennengelernt,

Freundschaften wurden gegründet.

„Das ist für eine Stadtgesellschaft mindestens genauso wichtig wie die

Außenwirkung durch diese tolle Handwerkskunst“, bescheinigte auch

Weinheims Pressesprecher Roland Kern vor Ort. Daher sei „Woinem in

Masche“ auch ein großes Vorzeigeprojekt der Heimattage 2025 gewesen,

weil Menschen dabei ihr gemeinsames Heimatgefühl entdecken konnten.

Die Ausstellung, die erst im Museum der Stadt war und dann in die Weinheim

Galerie umzog, wo sie barrierefrei zu besichtigen ist (immer

Donnerstagnachmittag und Samstag), erfreut sich nach wie vor großer

Beliebtheit. Seit der Eröffnung vor jetzt fast einem Jahr haben rund 13 000

Besucher die gehäkelte Stadt gesehen. Bleibt der Zuspruch ungebremst, was

zu erwarten ist, können die Häkeldamen (zu denen auch ein Mann gehört) in

diesem Jahr sogar mit dem 20 000. Besucher rechnen.

Im Moment sind sowieso aufregende Zeiten für die Veranstaltungs-

Macherinnen. Drei fleißige Frauen haben den Dom von Limburg in Maschen

entstehen lassen. Mit dem neuen Sakral-Kunstwerk wandern nun einige

Weinheimer Wahrzeichen in Wolle zu einer Ausstellung nach Limburg. Am

28. März gibt es dann wieder einen Neustart in der Weinheim Galerie. Nur

der Dom bleibt an der Lahn.

Aber die Zeit bis dahin wird kreativ genutzt. Vom 5. März bis 26. März finden

einige Osterbastelaktionen für Kinder statt, die Kurse sind jeweils kostenlos,

Spenden sind erwünscht. Auch am Weinheimer Frühling am 22. März, dem

verkaufsoffenen Sonntag, wird die Ausstellung geöffnet sein.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 22:41