19.02.2026, 15:25 Uhr

Speyer – Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag 2026

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm rund um den 8. März beteiligt sich die Stadt Speyer am Internationalen Frauentag. Vom 2. bis 25. März 2026 laden Workshops, Kulturveranstaltungen, Filmabende und Vorträge dazu ein, die Rolle von Frauen in Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt sichtbar zu machen sowie das Bewusstsein für ihre Rechte zu stärken.

Den Auftakt bildet am 2. März ein Frauentags-Café im Haus der Familie K.E.K.S., das sich dem beruflichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit widmet. Am 5. März veranstaltet der Hilfsfonds Soroptimist Club Speyer e. V. im „philipp eins“ eine After-Work-Party zugunsten des Frauenhauses Speyer. Im Media:TOR können Teilnehmende am 6. März kreative Statement-Pieces gestalten.

Am 8. März wird im Weltladen Speyer die Ausstellung „Hört die Stimmen der Frauen“ mit Arbeiten afghanischer Frauen eröffnet. Begleitend findet eine Faire Frauenwoche statt, ergänzt durch ein Quiz zum Thema „Frauen im fairen Handel“.

Der Filmabend am 10. März im Vortragssaal der Villa Ecarius zeigt die Dokumentation „Ein Tag ohne Frauen“ über den historischen Frauenstreik in Island und die Kraft kollektiven Handelns. Zwei Online-Vorträge am 25. März greifen zudem aktuelle Fragestellungen zu derzeitiger amerikanischer Erinnerungskultur und Künstlicher Intelligenz im Kontext von Gleichstellung auf.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Speyer betont, dass es bei der Veranstaltungsreihe nicht nur um einen symbolischen Aktionstag geht. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Rechte von Frauen und ihre zentrale Rolle in der Gesellschaft sichtbar zu machen und nachhaltig zu stärken. Gerade vor dem Hintergrund weltweiter Entwicklungen, bei denen Frauenrechte infrage gestellt oder eingeschränkt werden, ist dieses Engagement von hoher Bedeutung.

An der Veranstaltungsreihe beteiligen sich die Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagentur und des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen, die Koordination Familienbildung Speyer-West, die Gleichstellungsstelle der Stadt Speyer, das Media:TOR, die Stadtbibliothek Speyer, das Psychosoziale Zentrum der Diakonie Pfalz, der Weltladen Speyer, das Kulturelles Erbe – Stadtarchiv, die vhs Speyer sowie der Soroptimist Club Speyer.

Weitere Informationen zu Terminen und Anmeldungen sind auf der Website der Stadt Speyer unter www.speyer.de/frauentag2026 abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer

