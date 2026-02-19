Speyer – Der Dom zu Speyer im Laufe des vergangenen Jahrtausends

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Tagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte in Speyer.

Die vielschichtige Bau-, Kunst- und Wirkungsgeschichte des Speyerer Doms steht im Fokus der 78. Jahrestagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte vom 9. bis 11. April in Speyer. Neben der Mitgliederversammlung und zahlreichen Vorträgen sind Führungen im Dom, in der Gedächtniskirche, in der Kirche St. Bernhard, im Judenhof sowie im Historischen Museum der Pfalz geplant. Tagungsort ist das Pastoralseminar St. German. In der Afrakapelle des Domes wird zudem Weihbischof em. Otto Georgens, Vizepräsident der Gesellschaft, am 11. April um 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier halten.

Das Vortragsprogramm spannt einen weiten historischen Bogen: vom Baubeginn im 11. Jahrhundert und den damit verbundenen quellenkritischen Problemen über die spätmittelalterliche Kathedrale bis hin zu Zerstörung und Wiederaufbau nach 1689. Weitere Beiträge widmen sich der Gestalt und Ausstattung im 19. Jahrhundert, den Domjubiläen des 20. Jahrhunderts im politischen und kirchlichen Kontext sowie den Restaurierungsarbeiten am Dom von 1930 bis heute. Abgerundet wird die Tagung, zu der auch Nichtmitglieder der Gesellschaft eingeladen sind, durch einen öffentlichen Vortrag Professor Dr. Bernd Schneidmüllers über die Wege des Doms in der mittelalterlichen Geschichtsüberlieferung.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Dr. Paul Warmbrunn (Otterstadt), ehemaliger stellvertretender Leiter des Landesarchivs Speyer, aufgrund seiner Verdienste um die Erforschung der pfälzischen Kirchen- und Landesgeschichte mit der Ehrengabe der Gesellschaft ausgezeichnet werden.

Die 1948 gegründete Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte ist ein Zusammenschluss von Forschenden und kirchenhistorisch Interessierten aus den Bistümern Erfurt, Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier. Sie veranstaltet regelmäßig wissenschaftliche Tagungen, betreibt eigene Forschungs- und Editionsprojekte und vernetzt so theologische, kultur- und geisteswissenschaftliche Forschung. Die Jahrestagungen finden im Wechsel in den sechs beteiligten Bistümern statt.

Genauere Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung (bis 6. März) unter www.gmrhkg.de oder beim Archiv des Bistums Speyer, Telefon 0 62 32/102-385, E-Mail: bistumsarchiv@bistum-speyer.de.

Foto: Dom zu Speyer; Luftaufnahme; Ansicht von Südwesten (© Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry)

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 16:17