Sandhausen – “Wenn wir nicht bei 100 % sind, funktioniert es nicht!“ – Vorbericht zum Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf

Sandhausen / Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen empfängt zum ersten Pflichtspiel des Jahres den FC-Astoria Walldorf: Am Samstag, den 21. Februar, um 14 Uhr kämpft die

Mannschaft von Chefcoach Olaf Janßen im Stadion am Hardtwald um drei Punkte. Vor der Partie spricht Janßen über die Vorbereitung, die Ziele der zweiten Saisonhälfte und den Gegner.

Olaf Janssen über…

… die Wintervorbereitung:

„Wir haben uns sehr intensiv mit der Mannschaft ausgetauscht, noch bevor die 70 Tage offiziell ohne Pflichtspiel begonnen haben – also vor dem Spiel gegen Kassel. Direkt danach haben wir eine umfangreiche Testwoche absolviert. Jeder Spieler hat daraufhin einen exakt auf ihn abgestimmten 30-Tage-Plan erhalten. Die Jungs waren sehr fleißig, und so konnten wir im Januar mit der gemeinsamen Vorbereitung nahtlos anknüpfen. Ein großes Kompliment geht auch an alle Mitarbeiter: Wir hatten während der gesamten Vorbereitung perfekte Trainingsbedingungen, das ist nicht

selbstverständlich. Wenn ich insgesamt zurückblicke, bin ich sehr zufrieden.

Es ist so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe.

… die Testspiel-Ergebnisse:

„Als Trainer wünscht man sich, dass die Mannschaft in der Vorbereitung ab und zu auch Niederlagen erlebt, um zu merken, dass nichts selbstverständlich ist. Genau das ist diese Liga: Du musst jede Woche an deine Grenzen und darüber hinausgehen. Wir hatten zwei Top-Leistungen, aber auch zwei Spiele, in denen uns Klarheit und 100 % auf dem Platz gefehlt haben. Das haben die Gegner gnadenlos ausgenutzt. Für die Jungs war das sehr lehrreich, ohne dass ich viel analysieren musste – sie haben gespürt:

Wenn wir nicht bei 100 % sind, funktioniert es nicht.“

… die Nachbarn aus Walldorf:

„Walldorf ist längst nicht mehr unterm Radar. Sie spielen einen guten, strukturierten Fußball mit klaren Abläufen, nicht nur hohe Bälle. Sie haben echte Unterschiedsspieler. Die Mannschaft hat sich Respekt verdient und steht mit 31 Punkten völlig zurecht da. Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein, um ein Topspiel abzuliefern.“

… die Partie mit Derby-Charakter:

„Es ist ein großartiges Derby, mit einem Hinspielergebnis, das keiner großen Worte bedarf. Die Tabellensituation macht es besonders: Wir sind nicht mehr abgeschlagen, sondern in Reichweite. Dieses Spiel ist emotional und sportlich ein Highlight. Wir wollen das Hinspiel komplett vergessen machen, haben es uns deshalb auch nicht noch einmal angesehen. Die Mannschaft von damals sind wir nicht mehr.“

… das Personal:

„Denis Pfaffenrot (Mittelfußfraktur), Melvin Ramusovic (Außenmeniskus-Riss), Leon Ampadu (Knieverletzung), Berk Inaler (Muskuläre Probleme) und Gaousou Dabo (Adduktorenverletzung) stehen uns leider erstmal nicht zur Verfügung. Dafür sind Yannick Osee, Bene Wimmer, David Mamutovic, Paco Testroet und Niklas Tarnat wieder voll im Training dabei. Unsere drei fitten Neuzugänge bringen brutale Energie und haben sich sofort integriert. Sie geben uns vor allem offensiv neue Möglichkeiten und mehr Variabilität. Das hat man in den Testspielen bereits gesehen.“

Quelle: SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 14:53