  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo SV Sandhausen 002
19.02.2026, 14:53 Uhr

Sandhausen – “Wenn wir nicht bei 100 % sind, funktioniert es nicht!“ – Vorbericht zum Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf

Logo SV Sandhausen 002Sandhausen / Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen empfängt zum ersten Pflichtspiel des Jahres den FC-Astoria Walldorf: Am Samstag, den 21. Februar, um 14 Uhr kämpft die
Mannschaft von Chefcoach Olaf Janßen im Stadion am Hardtwald um drei Punkte. Vor der Partie spricht Janßen über die Vorbereitung, die Ziele der zweiten Saisonhälfte und den Gegner.

Olaf Janssen über…
… die Wintervorbereitung:
„Wir haben uns sehr intensiv mit der Mannschaft ausgetauscht, noch bevor die 70 Tage offiziell ohne Pflichtspiel begonnen haben – also vor dem Spiel gegen Kassel. Direkt danach haben wir eine umfangreiche Testwoche absolviert. Jeder Spieler hat daraufhin einen exakt auf ihn abgestimmten 30-Tage-Plan erhalten. Die Jungs waren sehr fleißig, und so konnten wir im Januar mit der gemeinsamen Vorbereitung nahtlos anknüpfen. Ein großes Kompliment geht auch an alle Mitarbeiter: Wir hatten während der gesamten Vorbereitung perfekte Trainingsbedingungen, das ist nicht
selbstverständlich. Wenn ich insgesamt zurückblicke, bin ich sehr zufrieden.
Es ist so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe.

… die Testspiel-Ergebnisse:
„Als Trainer wünscht man sich, dass die Mannschaft in der Vorbereitung ab und zu auch Niederlagen erlebt, um zu merken, dass nichts selbstverständlich ist. Genau das ist diese Liga: Du musst jede Woche an deine Grenzen und darüber hinausgehen. Wir hatten zwei Top-Leistungen, aber auch zwei Spiele, in denen uns Klarheit und 100 % auf dem Platz gefehlt haben. Das haben die Gegner gnadenlos ausgenutzt. Für die Jungs war das sehr lehrreich, ohne dass ich viel analysieren musste – sie haben gespürt:
Wenn wir nicht bei 100 % sind, funktioniert es nicht.“

… die Nachbarn aus Walldorf:
„Walldorf ist längst nicht mehr unterm Radar. Sie spielen einen guten, strukturierten Fußball mit klaren Abläufen, nicht nur hohe Bälle. Sie haben echte Unterschiedsspieler. Die Mannschaft hat sich Respekt verdient und steht mit 31 Punkten völlig zurecht da. Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein, um ein Topspiel abzuliefern.“

… die Partie mit Derby-Charakter:
„Es ist ein großartiges Derby, mit einem Hinspielergebnis, das keiner großen Worte bedarf. Die Tabellensituation macht es besonders: Wir sind nicht mehr abgeschlagen, sondern in Reichweite. Dieses Spiel ist emotional und sportlich ein Highlight. Wir wollen das Hinspiel komplett vergessen machen, haben es uns deshalb auch nicht noch einmal angesehen. Die Mannschaft von damals sind wir nicht mehr.“

… das Personal:
„Denis Pfaffenrot (Mittelfußfraktur), Melvin Ramusovic (Außenmeniskus-Riss), Leon Ampadu (Knieverletzung), Berk Inaler (Muskuläre Probleme) und Gaousou Dabo (Adduktorenverletzung) stehen uns leider erstmal nicht zur Verfügung. Dafür sind Yannick Osee, Bene Wimmer, David Mamutovic, Paco Testroet und Niklas Tarnat wieder voll im Training dabei. Unsere drei fitten Neuzugänge bringen brutale Energie und haben sich sofort integriert. Sie geben uns vor allem offensiv neue Möglichkeiten und mehr Variabilität. Das hat man in den Testspielen bereits gesehen.“

Quelle: SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 14:53

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com