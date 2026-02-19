Mannheim – Überholen statt Nachfolgen! – Erster länderübergreifender Nachfolgetag bringt Generationen zusammen

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Überholen statt Nachfolgen!“ laden die Wirtschaftsjunioren Rheinland-Pfalz, die Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg, der Wirtschaftsjuniorenkreis Mannheim-Ludwigshafen sowie die IHK Rhein-Neckar zum ersten länderübergreifenden Nachfolgetag ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. März 2026, von 9:00 bis 17:00 Uhr im Haus der Wirtschaft der IHK Rhein-Neckar in Mannheim statt.

Knapp die Hälfte der Selbstständigen in Baden-Württemberg sucht eine geeignete Nachfolge. Für Unternehmens(neu)gründungen und Start-up’s gibt es viele Förder- und Unterstützungsangebote – für die Betriebsnachfolge jedoch nur wenige. Diese Lücke möchten die Wirtschaftsjunioren schließen. Der Nachfolgetag bringt beide Seiten zusammen: Übergeberinnen und Übergeber, Nachfolge- und Gründungsinteressierte sowie Expertinnen und Experten. Ziel ist es, Orientierung zu geben, Wissen zu vertiefen und den persönlichen Austausch zu fördern.

Fachliche Impulse und Austausch auf Augenhöhe

Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen zu Recht & Steuern, Unternehmerischem Denken, Zusammenarbeit in der Nachfolge, Unternehmerischer Vorsorge und offenen Austauschformaten.

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, junge Fach- und Führungskräfte, Gründungsinteressierte, Unternehmerinnen und Unternehmer und Nachfolgesuchende.

Anmeldeschluss ist der 26. Februar 2026. Die Anmeldung erfolgt über den Landesverband Baden-Württemberg der Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V.: https://www.wjbw.de/?veranstaltung=112800

Quelle: Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 18:35