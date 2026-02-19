Mannheim – START Rhein-Neckar 2026: In fünf Stunden startklar für die Selbständigkeit

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer mit dem Gedanken spielt, sich selbständig zu machen oder bereits gegründet hat, sollte sich den 17. März 2026 vormerken. Von 16 bis 21 Uhr lädt die Metropolregion Rhein-Neckar gemeinsam mit zahlreichen Partnern kostenfrei zum größten Gründungsevent der Region ein: START Rhein-Neckar im Rosengarten Mannheim.

START Rhein-Neckar bietet Gründerinnen und Gründern sowie Selbständigen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Bausteine einer erfolgreichen Selbständigkeit – unabhängig von Branche oder Gründungsform. Im Fokus stehen Themen wie Fördermöglichkeiten, Finanzierung, Marketing, rechtliche Fragen sowie der Zugang zu entscheidenden Netzwerken und Kontakten. Auf dem vielfältigen Programm stehen Vorträge, Workshops und ein zentraler HUB, in dem sich Kammern, Verbände, Wirtschaftsförderungen und spezialisierte Dienstleister mit ihren Angeboten für Existenzgründer*innen und Start-ups präsentieren.

„Wir wollen allen den Rücken stärken und Zugänge zu Förderungen, Kapital, Information und Wissen kompakt und kostenfrei bei START Rhein-Neckar bündeln. Eine gute Orientierung und die richtigen Kontakte sind die beste Basis für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit“, erklärt Elena Ressmann, die mit ihrem Agenturteam Ressmann das Event gemeinsam mit den Partnern organisiert.

Dass START Rhein-Neckar für alle gedacht ist, die gründen möchten oder bereits selbständig sind, zeigt auch das breit gefächerte Programm. Es reicht vom „MoneyTalk“ mit Überblick über Förderangebote und Kapitalgeber über „Pitch your Idea“ und „Meet2Innovate – Partnering vs. Bootstrapping“ für Start-ups bis hin zu Vorträgen wie „Was Freiberufler:innen wissen müssen“, „Poolposition Handwerk“, „Vorsprung Unternehmensübernahme“ sowie „Sicher STARTen – Risiken vermeiden“ der MLP Finanzberatung SE. Ergänzend dazu bietet die START Lounge Raum für Erfahrungsberichte aus erster Hand: Gründerinnen und Gründer teilen dort ihre Learnings und geben wertvolle Praxistipps. Auch das Netzwerken kommt nicht zu kurz – etwa über die Kooperationsbörse, in der Angebote und Gesuche veröffentlicht werden können, um Geschäftspartner*innen, neue Geschäftsräume oder erste Kundinnen und Kunden zu finden.

„Mit dem Besuch von START Rhein-Neckar hat man die Chance, Antworten auf die eigenen Fragen zu bekommen, strategisch zu planen und Partner zu finden, die einen begleiten“, betont Christian Strunz von der Metropolregion Rhein-Neckar den Mehrwert der Plattform. Zusätzlich stehen 15-Minuten-Slots zur Verfügung, um am eigenen Geschäftsmodell zu arbeiten. In dieser kompakten Form – dem Business Model Canvas – werden die Teilnehmenden fachlich von der Hochschule Worms und der Hochschule Ludwigshafen begleitet.

In fünf Stunden startklar werden – das ist die Devise der Partnerinnen und Partner, die START Rhein-Neckar möglich machen, darunter die IHK Rhein-Neckar, die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die MLP Finanzberatung SE, die Sparkasse Rhein Neckar Nord und die VR Bank Rhein-Neckar eG als Hauptpartner und die Agentur für Arbeit Ludwigshafen, die Bürgschaftsbank & MBG Baden-Württemberg GmbH, Der Mittelstand. BVMW e.V Wirtschaftsregion Nordbaden-Rhein-Neckar, das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, die L-Bank, die Techniker Krankenkasse, die Tellus Academy GmbH, das TZL-Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen, die W.E.G. WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH und die Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim als Co-Partner. Medienpartner der Veranstaltung ist die Wall GmbH.

Das vollständige Programm zum Download unter: start-rhein-neckar.com/event

Adresse: Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Kontakt: info@start-rhein-neckar.com

Quelle: Projektbüro START Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 17:11