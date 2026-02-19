Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Mannheimer Straße im Zeitraum von Montag, 23. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 20. März 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 45, 53 und 55.
Linie 45
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Feuerwache Nord und Bäckerweg bzw. Rüdesheimer Straße
Entfall der Haltestellen Äußere Wingertstraße, Käfertalschule, Käfertal Rathaus, Käfertal Kulturhaus und Mannheimer Straße
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Habichtplatz und Käfertal Süd
Linien 53 und 55
Umleitung in Fahrtrichtung Käfertal Bf zwischen Käfertalschule und Käfertal Bf
Entfall der Haltestelle Käfertal Rathaus
Ersatzhaltestelle in der Ladenburger Straße
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:03