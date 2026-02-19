Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Mannheimer Straße im Zeitraum von Montag, 23. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 20. März 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 45, 53 und 55.

Linie 45

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Feuerwache Nord und Bäckerweg bzw. Rüdesheimer Straße

Entfall der Haltestellen Äußere Wingertstraße, Käfertalschule, Käfertal Rathaus, Käfertal Kulturhaus und Mannheimer Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Habichtplatz und Käfertal Süd

Linien 53 und 55

Umleitung in Fahrtrichtung Käfertal Bf zwischen Käfertalschule und Käfertal Bf

Entfall der Haltestelle Käfertal Rathaus

Ersatzhaltestelle in der Ladenburger Straße

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:03