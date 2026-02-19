  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Repair Café in der Versöhnungskirche

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Defektes gemeinsam reparieren. Begegnung genießen. Ehrenamtliche Helfer:innen gesucht.

(19.02.2026, Mannheim) Mit dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ findet am 21. Februar von 10 bis 14 Uhr in der Versöhnungskirche (Rheinau) das nächste Repair Café statt. Dann helfen ehrenamtliche Expert:innen dabei, Defektes zu reparieren.

Der Toaster funktioniert nicht mehr? Das Fahrrad ist platt? In der Hose ist ein Riss? Beim Repair Café in der Versöhnungskirche (Schwabenheimer Str. 2-6) können kleine elektrische oder mechanische Geräte sowie Fahrräder gemeinsam repariert werden und Näharbeiten vorgenommen werden. Ehrenamtliche Helfer:innen unterstützen kostenlos bei der Reparatur. Nebenbei gibt es leckeren Kuchen und Kaffee, den sich die Besucher:innen schmecken lassen können.

Mitmachen – mithelfen

Das Team um Renate Platz und Ani Kerezova freut sich auch über weitere Expert:innen, die ehrenamtlich mitarbeiten und Freude am gemeinsamen Tüfteln haben. Auch für die Kaffee- und Kuchentheke sind Helfer:innen willkommen. Wer Interesse daran hat, kann einfach beim Repair Café am 21. Februar vorbeikommen, oder sich beim Team melden, per Mail unter ani.kerezova@kbz.ekiba.de (dv)

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

