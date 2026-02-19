Mannheim – Neue Allgemeinverfügung zur ASP: Regeln für Landwirte verlängert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die konsequenten Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) haben in den vergangenen Monaten Wirkung gezeigt: Das Seuchengeschehen im Mannheimer Stadtgebiet hat sich deutlich beruhigt.

Damit die Situation weiterhin stabil bleibt, hat die Stadt Mannheim nach enger Abstimmung mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg heute die bereits geltende Allgemeinverfügung zur Landwirtschaft in der Sperrzone II unverändert verlängert.

Die vollständige Allgemeinverfügung ist hier zu finden: www.mannheim.de/oeb.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 16:05