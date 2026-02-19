  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Nachwuchsbörsianer glänzen bei Planspiel Börse – Sparkasse ehrt Schülerinnen und Schüler der Friedrich-List-Schule

Foto Nachwuchsbörsianer glänzen bei Planspiel BörseMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sparkasse Rhein Neckar Nord hat die erfolgreichsten Teilnehmenden des Planspiels Börse aus Mannheim ausgezeichnet. Maßgebend bei der Bewertung war der höchste Gesamtdepotwert. Einen Sonderpreis gab’s für das Team, das den höchsten Ertrag mit, nach ESG-Kriterien, nachhaltigen Wertpapieren erzielte. Die Mitglieder der erfolgreichsten Teams wurden mit individuellen Geldpreisen im Gesamtwert von rund 2.000 Euro prämiert.

In der 43. Runde des Planspiels Börse der Sparkassen-Finanzgruppe handelten Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende sowie junge Erwachsene mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro. Rund 130.000 Teilnehmende aus ganz Europa sammelten dabei über vier Monate hinweg risikolos Erfahrung an den Kapitalmärkten. Ziel des Planspiels ist, den Depotwert durch kluge Anlageentscheidungen unter realen Kursbedingungen zu steigern und wirtschaftliche Zusammenhänge auf spielerische Weise zu verstehen.

Teams überzeugen mit unterschiedlichen Anlagestrategien

Bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord hatten sich 127 Teilnehmende angemeldet, darunter 120 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-List-Schule, die fast schon folgerichtig die besten Teams hervorbrachte. „Wir waren beeindruckt, mit welcher Tiefe die Jugendlichen über den kurzen Zeitraum hinweg agiert haben“, sagte Sascha Ermentraut, Wertpapierexperte der Sparkasse Rhein Neckar Nord, bei der Preisverleihung in der Filiale ‚smore‘. Den Gesamtsieg erreichte das Team „P. E. Morgan“ mit einem Gesamtdepotwert von 54.497,24 Euro. Die Schüler setzten ausschließlich auf amerikanische Aktien und verfolgten eine Buy-and-Hold-Strategie. Mit 54.199,98 Euro platzierte sich – mit ähnlicher Strategie – das Team „EAIA“. Sie setzten auf eine Mischung aus deutschen und amerikanischen Aktien. Das siegreiche Trio wird komplettiert vom Team „RLH“, das sein Startkapital auf 53.237,45 Euro ausbaute. Zahlreiche Käufe und Verkäufe kennzeichneten die Strategie des Teams „SV Privatinsolvenz 2.0″, das mit ESG-Aktien einen Ertrag von 3.4552,35 Euro und damit den Preis in der Nachhaltigkeitswertung erzielte.

Preisverleihung inklusive Expertentipps

„Während die einen die Dynamik zum Jahresende fürs Day Trading nutzten, sicherten andere Teams ihr Depot mit klaren und auf Langfristigkeit ausgelegte Strategien ab – trotz der vergleichsweisen kurzen Laufzeit des Planspiels“, kommentierte Sascha Ermentraut und attestierte, dass die Schüler die „grundlegenden Mechanismen des Marktes durchdrungen haben“. Für Pascalis Cafaltzis vom Siegerteam kam der Erfolg „unerwartet, deshalb waren wir sehr glücklich. Wir bedanken uns bei der Sparkasse, dass sie uns so ein schönes Spiel ermöglicht hat, das ist nicht selbstverständlich. Das Team, die Filiale und was uns heute geboten wurde, gefallen mir sehr gut.“ Auch Pascalis Lehrerin, Maria Greiner, zeigte sich begeistert: „Das war eine Begegnung auf Augenhöhe, unkompliziert und kurzweilig.“ Nach der Preisverleihung ergriffen die Nachwuchsbörsianer die Möglichkeit, sich weitere Expertentipps abholen, sich über Ausbildungs- und Karrierewege in der Sparkasse zu informieren und das Konzept der jungen Filiale kennenzulernen. Mit ‚smore‘ bietet die Sparkasse Rhein Neckar Nord ein spezielles Beratungsangebot für junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren.

Über das Planspiel Börse

Das Planspiel Börse ist ein Lernprojekt zur finanziellen Bildung, das seit 1983 jährlich stattfindet. Es wird vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), den Regionalverbänden der Sparkassen, der DekaBank sowie der Europäischen Sparkassenvereinigung (ESBG) unterstützt und gefördert. Im Mittelpunkt steht der spielerische Erwerb von Grundkenntnissen über die Funktionsweisen der Börse und der Kapitalmärkte sowie das aktuelle Wirtschaftsgeschehen.

Bildunterschrift:

Für die erfolgreichen Teams der Friedrich-List-Schule nahmen an der Ehrung teil: Jonas Spieckermann, Furkan Dogmus, Kiyan Arslan (Team „SV Privatinsolvenz 2.0″), Ahmed Fareed, Imran Delalic, Emmanouil Pakos, Andi Beqaj (Team „EAIA“), Pascalis Cafaltzis (Team „P.E. Morgan“), eingerahmt von Sascha Ermentraut (l.), Wertpapierexperte der Sparkasse Rhein Neckar Nord, sowie ‚smore‘-Buddy Paul Dehnke (2. v. r.) und Filialleiterin Laura Kuster-Matucec (r.). (Foto: Sparkasse RNN)

Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 15:36

