Mannheim – FDP/MfM-Fraktionen fordert einen digitalen Bürgerassistenten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die FDP / MfM-Fraktion fordert die Einführung eines digitalen, KI-gestützten Bürgerassistenten für Mannheim und hat einen entsprechenden Antrag in den Gemeinderat eingebracht.

Dazu die Fraktionsvorsitzende Dr. Birgit Reinemund: „Die Vorteile für die Bürger liegen auf der Hand: Erreichbarkeit rund um die Uhr, immer den richtigen Ansprechpartner und direkte Hilfe bei allen Anliegen. Statt langer Suche und Telefonschleifen gibt es sofortige Informationen aus einer Hand. Neben der Chat- soll der Bürgerassistent auch eine Sprachfunktion enthalten, in mehreren Sprachen kommunizieren können und barrierefrei nutzbar sein, damit er für alle Mannheimerinnen und Mannheimer einfach zugänglich ist.“

Gleichzeitig spart der KI-Bürgerassistent Personalressourcen in der Verwaltung und reduziert mittelfristig Kosten.

Stadträtin und Landtagskandidatin Prof. Kathrin Kölbl betont: „Wir müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Wir haben durch KI die Chance, sowohl den Service für die Menschen zu verbessern, als auch die Verwaltung zu entlasten und langfristig Geld sparen! Auch wenn oder gerade, weil die aktuelle Haushaltslage katastrophal ist, wollen wir in Projekte investieren, die langfristig Ausgaben reduzieren.“

Quelle:FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 10:36