Mannheim – FDP/MfM-Fraktionen entsetzt über die Kürzungen bei Integrations- und Sprachkursen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die CDU/SPD-Bundesregierung plant massive Einsparungen bei Integrations- und Sprachkursen. „Ich bin entsetzt von dieser Sparidee. Sprache ist Schlüssel zur Integration, diese Einsparungen werden enorme Folgekosten nach sich ziehen!“ ist sich Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende der FDP / MfM-Fraktion, sicher.

Volker Beisel, integrationspolitischer Sprecher der FDP / MfM-Fraktion, ergänzt: „Wer mangelnde Integration beklagt, kann nicht bei den Kursen sparen. Die Pläne der Bundesregierung würden mehr als 30 Prozent der aktuellen Teilnehmer ausschließen: Ukrainer, Asylbewerber ohne abgeschlossenes Verfahren und EU-Ausländer beispielsweise. Dabei ist es essentiell, dass möglichst früh Deutsch gelernt wird! Sprache ist der erste Schritt jeder gelungenen Integration und Grundvoraussetzung für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Es ist verantwortungslos, wenn der Bund hier einmal mehr die Kommunen, in denen Integration gelingen muss, im Regen stehen lässt.“

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 16:08