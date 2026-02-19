Mannheim: Drei Einbrüche im Stadtteil Käfertal – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen ereigneten sich drei Einbrüche im Mannheimer Stadtteil Käfertal.

In der Zeit zwischen Montag gegen 11:00 Uhr und Dienstag gegen 09:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf derzeit unbekannte Weise Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Turbinenstraße. Im Inneren wurden mehrere Geldkassetten nach Bargeld durchsucht. Die Täterschaft entwendete hierbei einen geringen Geldbetrag.

Zudem kam es in der Zeit zwischen Montag gegen 19:00 Uhr und Dienstag gegen 10:00 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine gewerblich genutzte Räumlichkeit in der Galvanistraße. Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Eingangstür sowie die Tür zu einem Büro mit einem nicht näher definierten Gegenstand auf und sahen sich in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen um. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Am Mittwochmorgen wurde ein weiterer Einbruch in der Reichenbachstraße bei der Polizei angezeigt. Beim Eindringen in das Firmengebäude wurden durch bislang Unbekannte einige Fensterscheiben eingeschlagen. Als Diebesgut wurden ein kleiner Geldbetrag sowie ein Akkubohrer entwendet.

Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Einbrüche ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernommen wurden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

