  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.02.2026, 15:06 Uhr

Mannheim – DHBW treibt die Wasserstoff- und Energiewende voran

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Projekte: GreenLab H2 und PECVD_BipoCoat für industrielle Kostenreduktion.

Mit zwei neuen Projekten baut die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim ihren Forschungsschwerpunkt in den Bereichen Elektrochemie und Wasserstofftechnologien weiter aus. Die Projekte „Wasserstofflabore als GreenLabs neu denken“ und „PECVD_BipoCoat“ tragen auf unterschiedlichen Ebenen zur Energiewende bei: Einerseits durch die nachhaltige Eigennutzung von Wasserstoff im Hochschulbetrieb und andererseits durch die Kostenreduktion bei zentralen Komponenten der Wasserstofferzeugung in der Industrie.

Die DHBW Mannheim erweitert ihre Forschungsaktivitäten im Zukunftsfeld Wasserstoff. Die Expertise des Teams um Prof. Dr. Volker Schulz ist nicht nur in Industriekooperationen gefragt, sondern auch bei der Gestaltung der eigenen Laborinfrastruktur. Die beiden neuen Projekte demonstrieren den ganzheitlichen Anspruch der DHBW Mannheim, Theorie und Praxis für eine nachhaltige Zukunft zu vereinen.

BWGreenLabs H2: Wasserstofflabore als GreenLabs neu denken

Das Projekt „Wasserstofflabore als GreenLabs neu denken“ widmet sich der Entwicklung und Implementierung eines nachhaltigen Betriebskonzepts für die Wasserstofflabore der DHBW Mannheim an der Außenstelle in Eppelheim. Ziel ist es, grünen Wasserstoff vor Ort selbst zu erzeugen, zu recyceln und zu steuern. Dadurch werden langfristig Kosten gespart, Studierende mit hochaktuellem Wissen rund um Wasserstoff versorgt und es wird ein wichtiger Beitrag zur Energiewende geleistet. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines Open Source Tools zur intelligenten Steuerung der Wasserstoff-Versorgungssicherheit. Dieses Tool soll die Projektergebnisse übertragbar machen und anderen Hochschulen und dualen Partnerfirmen der DHBW zur Verfügung stehen.

Das Projekt wird im Rahmen des Ideenwettbewerbs „BWGreenLabs: Nachhaltige Energie- und Ressourcenverwendung in Forschungslaboren des Landes Baden-Württemberg“ vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert. „Die Förderung stellt das Seed Funding für das Konzept dar. Wir werden das Konzept einreichen und uns damit beim Land für das Preisgeld von 100.000 € bewerben. Die drei besten Konzepte erhalten den Zuschlag und können das Preisgeld für die Umsetzung des Konzepts nutzen“, schildert Projektleiter Prof. Dr. Volker Schulz.

PECVD_BipoCoat: Günstigere Elektrolyseure dank innovativer Beschichtungen

Das Forschungsprojekt „PECVD_BipoCoat“ zielt darauf ab, die Kosten für die Herstellung von Wasserstoff im industriellen Maßstab zu senken. Angesichts des erwarteten deutlichen Anstiegs der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse sind effiziente und kostengünstige Technologien unerlässlich. Im Fokus stehen PEM-Elektrolyseure (Proton Exchange Membran), die u. a. aufgrund ihrer kompakten Bauweise ein großes Potenzial besitzen. Derzeit sind die Investitionskosten jedoch hoch, da in der Regel teure Bipolarplatten aus Titan verwendet werden müssen. Kostengünstigere metallische Alternativen verschleißen zu schnell.

Im Projekt sucht man nach einer Lösung: Es sollen neue Beschichtungsverfahren für diese kostengünstigen metallischen Bipolarplatten entwickelt werden, um deren Lebensdauer und Performance zu verbessern. Das Teilvorhaben der DHBW Mannheim konzentriert sich auf die messtechnische Untersuchung dieser Beschichtungen im Hinblick auf ihre Performance und Degradation. Das Projekt wird im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung gefördert und gemeinsam mit den Industriepartnern Centrotherm international AG und EKPO Fuel Cell Technologies GmbH realisiert.

Wissenstransfer für die Industrie

Prof. Dr. Volker Schulz, der beide Forschungsprojekte an der DHBW Mannheim leitet, betont die Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse: „Der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland ist eine Mammutaufgabe. Mit ‚Wasserstofflabore als GreenLabs neu denken‘ haben wir die Möglichkeit, unsere Lehre und unseren Campus nachhaltiger zu gestalten und dieses Wissen direkt an unsere dualen Studierenden weiterzugeben. Gleichzeitig leisten wir mit ‚PECVD_BipoCoat‘ einen wichtigen Beitrag, um die Wasserstoff-Erzeugung für die Industrie wirtschaftlicher und damit wettbewerbsfähiger zu machen. Unser Ziel ist es, den Erkenntnistransfer von der Hochschule in die Anwendung aktiv zu beschleunigen.“

Quelle:
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com