Mannheim – AOK-Gesundheitskurs „Yogazeit“

Mannheim-Lindenhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Immer mehr Menschen entdecken Yoga als bewusste Auszeit vom hektischen Alltag. Mit dem Gesundheitskurs „Yogazeit“ bietet die AOK Rhein-Neckar-Odenwald ein wirksames Entspannungsangebot zur Stressreduktion und Stärkung des körperlichen Wohlbefindens. Beim Hatha-Yoga stehen körperliche Übungen im Vordergrund. Diese fördern Beweglichkeit, Gleichgewicht und Spannkraft des Körpers, muskuläre Verspannungen werden gelöst. Der Kurs findet in Kooperation mit Vita Balance Mannheim, Meerfeldstraße 73, 68163 Mannheim, statt und wird zu zwei Startterminen angeboten: ab dem 10. März 2026 von 11.15 bis 12.30 Uhr sowie ab dem 12. Mai 2026 von 11.15 bis 12.30 Uhr. Jeweils acht Termine sind vorgesehen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der AOK Rhein-Neckar-Odenwald unter Telefon 0711 6525-46821 oder online unter www.aok.de/bw/gesundheitskurse.

Quelle: AOK Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 15:18