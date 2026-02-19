  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Wirkungsvoll durch Präsenz und Stimme: Tagesseminar für Frauen am 19. März

Mrn news platzhalter logo 5Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine positive Ausstrahlung, eine wohlklingende Stimme und überzeugendes Auftreten sind entscheidende Faktoren für eine gelingende Kommunikation. Doch wie gelingt es, in Job und Alltag souverän, authentisch und wirkungsvoll aufzutreten? Ein Tagesseminar im Heinrich Pesch Haus zeigt Frauen am 19.03.2026 Wege auf, ihre Präsenz zu stärken und ihre Stimme bewusst einzusetzen.

Unter dem Titel „Wirkungsvoll durch Präsenz & Stimme“ lädt das Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) gemeinsam mit den Gleichstellungsstellen der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstag, 19. März 2026, von 9:00 bis 16:30 Uhr zu einem praxisnahen Training ein. Die Referentin Carmen Lange (Diplom-Biologin, Trainerin, Coach) vermittelt theoretische Grundlagen und praktische Übungen rund um Stimme, Atmung, Körperhaltung, Gestik und Mimik. Die Teilnehmerinnen lernen, ihre Stimme als Resonanzraum zu nutzen, ihre Wohlfühl-Stimmlage zu finden und durch bewusste Atem- und Körperarbeit souveräner aufzutreten. Kurzpräsentationen mit Feedback ermöglichen es, das Gelernte direkt anzuwenden.

Die Teilnehmerinnen erfahren, wie sie Werkzeuge für mehr Selbstbewusstsein und einen starken Auftritt entwickeln können. Sie entdecken die Vielfalt und die Kraft ihrer Stimme und lernen, ihren Körper als Resonanzraum und inneren Rhythmusgeber bewusst einzusetzen. Darüber hinaus gewinnen sie Sicherheit und Authentizität, um in beruflichen wie auch privaten Situationen souverän zu überzeugen.

Das Seminar richtet sich an Frauen, die ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern und ihre Wirkung auf andere gezielt stärken möchten. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 110 Euro. Die Anmeldung ist per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org möglich.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 18:35

