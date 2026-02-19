  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.02.2026, 19:28 Uhr

Ludwigshafen – Wieder „Crash-Schwimmkurse“ im Hallenbad Süd

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Hallenbad Süd bietet die Abteilung Bäder der Stadt Ludwigshafen von 16. bis 27. März 2026 erneut „Crash-Schwimmkurse" für Kinder an. In der ersten Woche sind die Kurstage Montag bis Mittwoch sowie Freitag und Samstag; in der zweiten Woche sind die Kurstage Montag bis Freitag. Das erste Kursangebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, unterrichtet wird jeweils von 14 bis 14.45 Uhr beziehungsweise von 11 bis 11.45 Uhr am Samstag. Der zweite Kurs ist für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre geeignet. Er findet von 15 bis 15.45 Uhr beziehungsweise am Samstag von 12 bis 12.45 Uhr statt. Jeder Schwimmkurs kostet 63 Euro und umfasst zehn Unterrichtseinheiten.
Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail. Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab Donnerstag, 26. Februar 2026, ab 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit folgenden Angaben: „Schwimmkurs Hallenbad Süd“ im Betreff, Geburtsdatum und Name des Kindes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Kinder können begleitet werden, wenn sie beim Umziehen Hilfe benötigen, ansonsten sollte das Kind ohne Eltern klarkommen und sich verständigen können.
E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Die Bewerber*innen
erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte

berücksichtigt wurden oder nicht. Sie erfahren dann auch, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Süd kaufen können. Erfolgt innerhalb der in der Antwortmail angegebenen Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach Vollendung des Kurskartenverkaufs gelöscht.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:28

