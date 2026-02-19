Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Veranstaltungen des Theaters im Pfalzbau im April in der Übersicht
Samstag, 11.4.2026, 19.30 Uhr
Sonntag, 12.4.2026, 14.30 Uhr
Junior Ballet de l’Opéra national de Paris
Allegro Brillante
Choreographie George Balanchine
Musik Piotr Iljitsch Tschaikowski
Kostüme Barbara Karinska
Cantate 51
Choreographie Maurice Béjart
Musik Johann Sebastian Bach
Kostüme Joëlle Roustan, Roger Bernard
Requiem für eine Rose
Choreographie Anabelle Lopez Ochoa
Musik Franz Schubert
Sound Almar Kok
Kostüme Tatyana van Walsum
Mi Favorita
Choreographie José Martinez
Musik Gaetano Donizetti
Kostüme Agnès Letestu
Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €
Freitag, 17.4.2026, 19.30 Uhr
Samstag, 18.4.2026, 19.30 Uhr
Maß für Maß
Von William Shakespeare
Inszenierung Tilman Gersch
Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
Bühne und Kostüme Petra Straß
Musik Frank Rosenberger
Dramaturgie Barbara Wendland
Mit Nina Petri, Mohammad Nick Nayeri, Jörg Malchow, Ilona Christina Schulz, Fabian Stromberger, Josephine Thiesen
Pfalzbau Bürger Bühne
Beethovenchor Ludwigshafen
Live-Musik Jakob Boyny (Cello), Ruth Externbrink (Posaune) Martina Kropf (Fagott), Sophie Müller (Violine), Frank Rosenberger (Klavier)
Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €
Geänderte Termine!
Donnerstag, 23.4.2026, 19.30 Uhr
Freitag, 24.4.2026, 19.30 Uhr
Samstag, 25.4.2026, 14.30 Uhr
Das Kaffeehaus
Komödie von Carlo Goldoni
Inszenierung Tilman Gersch
Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
Bühne und Kostüme Petra Straß
Musik Frank Rosenberger
Dramaturgie Barbara Wendland
Mit Rainer Kühn, Mohammad Nick Nayeri, Jörg Malchow, Stefan Schießleder, Josephine Thiesen
Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €
Nachmittagsvorstellung 14:30 Uhr:
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Mittwoch, 29.4.2026, 19.30 Uhr
Donnerstag, 30.4.2026, 10.00 Uhr
Werther (Love & Death)
Von Lies Pauwels
Nach Johann Wolfgang von Goethe
Inszenierung Lies Pauwels
Schauspielhaus Bochum
Bühne und Kostüme Johanna Trudzinski
Licht-Design Wolfgang Macher
Dramaturgie Koen Tachelet, Dorothea Neweling
Mit Dominik Dos-Reis, Şevval Ertürk, Kaja Gruba, Marius Huth, Katharina Klos, Risto Kübar, Tabea Zoí Sander, Helin Su Yusufoglu, Lukas von der Lühe
Einheitspreis 32 € / ermäßigt 21 €
Vormittagsvorstellung 10:00 Uhr:
Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €
Kontakt:
Telefon Theaterkasse. (0621) 504-25 58
Reservierungen per E-Mail sind jederzeit möglich.
E-Mail Theaterkasse. pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de
Homepage www.theater-im-pfalzbau.de
Quelle: Stadt Ludwigshafen / Theater im Pfalzbau
Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 18:45